¿Existe relación entre los pasos diarios y la memoria? Esto es lo que analizó una reciente investigación médica

Caminar es una de las formas más accesibles de mantenerse físicamente activo. Además de sus beneficios para el cuerpo, el movimiento cotidiano podría estar relacionado con el funcionamiento cognitivo. Así lo sugiere un estudio del Baylor College of Medicine, en Estados Unidos, que analizó datos de más de 3.000 adultos para explorar la asociación entre la actividad física y habilidades como la atención y la toma de decisiones.

Publicado en la revista científica Scientific Reports, el trabajo examinó registros de actividad física y resultados de pruebas cognitivas recopilados entre 2009 y 2023. A diferencia de investigaciones anteriores, que se basaban en buena medida en lo que las personas declaraban sobre sus hábitos, el equipo utilizó datos registrados por dispositivos Fitbit, lo que permitió contar con una medida objetiva del movimiento diario.

Los investigadores analizaron información de 3.093 personas de entre 18 y 93 años, con una edad promedio cercana a los 58. A partir de los registros disponibles, identificaron tres grupos según la cantidad de pasos diarios: uno que promediaba 5.108 pasos, otro con 8.875 y un tercero que alcanzaba los 14.161.

Los participantes también realizaron cuatro pruebas destinadas a evaluar distintas habilidades cognitivas: la capacidad de mantener la atención durante un período prolongado, ignorar estímulos que distraen, elegir entre una recompensa inmediata y otra a más largo plazo, y reconocer emociones en rostros.

Los resultados mostraron que los dos grupos más activos tendían a desempeñarse mejor que el menos activo en las pruebas de atención sostenida, control de las distracciones y elección de recompensas. No se observó el mismo patrón de diferencias en todas las habilidades evaluadas.

Luego de considerar factores como la edad, el nivel educativo, los ingresos, el estado civil y el lugar de nacimiento, los investigadores estimaron que el grupo de actividad intermedia obtenía 1,76 puntos más en atención sostenida que el menos activo. En el grupo con mayor cantidad de pasos, la diferencia era de 2,17 puntos.

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“En diversos dominios cognitivos, las personas de los grupos más activos tendieron a presentar un mejor desempeño en las mediciones cognitivas”, señaló el psiquiatra Olaoluwa Okusaga, del Baylor College of Medicine.

La atención sostenida y el control de los impulsos intervienen en numerosas situaciones cotidianas. Mantener la concentración en el trabajo, resistir una decisión impulsiva o sostener un objetivo a largo plazo —como ahorrar dinero o seguir un plan de salud— son algunos ejemplos mencionados por el investigador.

Los hallazgos sugieren que mantenerse físicamente activo podría estar relacionado con un mejor desempeño en algunas de estas capacidades. Sin embargo, no permiten afirmar que caminar más sea, por sí solo, la causa de esos resultados.

Por esa razón, el estudio tampoco establece cuántos pasos conviene dar al día para mejorar la atención o preservar las habilidades cognitivas. “Nuestro estudio fue observacional y no fue diseñado para determinar un número ideal de pasos diarios para la salud cognitiva”, aclaró Okusaga.

Los autores consideran que los resultados respaldan la existencia de una asociación entre la actividad física sostenida y el rendimiento cognitivo, pero subrayan que no demuestran que una provoque el otro. El próximo paso será profundizar en la relación entre mantenerse activo, los cambios en la atención y otras habilidades cognitivas a lo largo de la vida.

Con base en OGlobo/GDA