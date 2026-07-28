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Cucurella cumplió con su promesa y se tatuó a De la Fuente, su entrenador, tras ganar el Mundial 2026

El lateral de la selección de España, que será compañero de Fede Valverde, había hecho la promesa durante la concentración de La Roja en la Copa del Mundo.

El País
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28/07/2026, 14:39
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Cucurella cumplió con su promesa y se tatuó a De la Fuente, su entrenador, tras ganar el Mundial 2026
Cucurella cumplió con su promesa y se tatuó a De la Fuente, su entrenador, tras ganar el Mundial 2026
Fotos: @cucurella3/EFE

Sin lugar a dudas, Marc Cucurella es el gran personaje de la selección de España y con la consagración de La Roja en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 el lateral, que será compañero de Federico Valverde en Real Madrid esta temporada, cumplió con una promesa que había hecho antes de que la Furia Roja se quedara con la Copa del Mundo.

El ex jugador del Chelsea de la Premier League se ha ganado al público español no solo con su buen rendimiento dentro de la cancha, también con su carisma fuera de ella y todo comenzó cuando los dirigidos por Luis de la Fuente ganaron la Eurocopa 2024 y se popularizó una canción sobre el futbolista que él mismo terminó cantando junto al público sobre un escenario en el recibimiento a los campeones. Luego del Mundial, se repitió la misma escena.

La Copa del Mundo es especial, el sueño de todo jugador de fútbol y por eso Marc Cucurella hizo una promesa antes de salir campeón por si España lograba consagrarse. En la concentración del equipo, prometió que se tatuaría la cara del entrenador Luis de la Fuente si ganaban el Mundial. Y cumplió.

Cucurella se citó junto al tatuador Ganga y al influencer Ceciarmy que fue el encargado de documentar todo lo ocurrido y compartirlo con sus más de cuatro millones de seguidores en las redes sociales. "Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura", dijo el youtuber. Además, Cucurella ya hizo otra promesa: cumplir con lo que dijera el comentario con más me gustas si España repite el título en el Mundial 2030.

El lateral de la selección de España eligió su brazo izquierdo para inmortalizar allí la cara de su entrenador Luis de la Fuente que, algo caricaturizado, quedó grabado en la piel de Cucurella para siempre, levantando la Copa del Mundo.

Cucurella cumplió con su palabra, pero uno de sus compañeros aún no. Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid, también hizo la misma promesa, pero aún no hay registros de que también se haya hecho un tatuaje de Luis de la Fuente.

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