Pilates en casa, una rutina de 20 minutos para fortalecer el cuerpo y mejorar la postura sin máquinas

No hace falta ir a un gimnasio ni contar con máquinas especializadas para incorporar el pilates a la rutina. Con un tapete, ropa cómoda y unos 20 minutos, es posible realizar una sesión destinada a fortalecer el cuerpo y trabajar la postura.

En un contexto en el que los entrenamientos en casa ocupan cada vez más espacio, el pilates aparece como una alternativa de bajo impacto que combina flexibilidad, fuerza y resistencia muscular. El método pone especial énfasis en la alineación corporal, el control de los movimientos y el fortalecimiento del llamado core, que reúne los músculos del abdomen, la zona lumbar y la pelvis.

De acuerdo con la Clínica Mayo, los ejercicios de pilates están orientados a fortalecer la flexibilidad, la fuerza muscular y la resistencia, mientras trabajan la correcta alineación postural, la estabilidad del core y el equilibrio muscular.

Por qué el pilates puede ayudar a cuidar la postura

Uno de los principales aportes del pilates está relacionado con la estabilidad corporal. Según expertos de la Clínica Mayo, el método contribuye a mejorar la postura mediante el fortalecimiento de los músculos del core, lo que ayuda a mantener estable la columna y favorece tanto la fuerza como la flexibilidad.

El trabajo no se limita al abdomen. Los ejercicios también involucran distintas zonas del tronco, como la espalda media y baja, los glúteos y las caderas. Estas estructuras funcionan como una unidad de soporte para el resto del cuerpo.

La concentración también ocupa un lugar importante durante el entrenamiento. Mantener la atención en los movimientos y evitar distracciones permite enfocarse en la ejecución de cada ejercicio.

Además, la calidad del movimiento resulta más importante que la cantidad. Este principio puede aplicarse tanto a los ejercicios realizados con máquinas como a las rutinas de suelo que pueden hacerse en casa.

Foto: Commons.

Una rutina de pilates de 20 minutos

Para quienes recién comienzan a practicar pilates o buscan una alternativa breve para mantenerse activos, no es imprescindible contar con equipamiento específico. Un tapete y ropa cómoda pueden ser suficientes para realizar los ejercicios básicos.

La sesión puede incluir diferentes movimientos destinados a trabajar el abdomen, las piernas, la pelvis y el tronco.

El puente se realiza acostado boca arriba, con las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Desde esa posición se elevan las caderas de forma controlada. El ejercicio activa la pelvis y el core profundo y contribuye a reducir el riesgo de dolor lumbar.

Otro movimiento es la plancha, que puede realizarse de forma opcional con una banda de resistencia. Mantener la posición entre 20 y 30 segundos permite trabajar el core y mejorar la resistencia general del tronco.

La rutina también puede incorporar elevaciones de piernas, como single leg stretch y scissors. En estos ejercicios se trabaja una pierna por vez desde la posición de mesa, mientras se activa el abdomen profundo y se mantiene una respiración controlada.

Mujer haciendo abdominales Foto: Unsplash

A esto se suma la presión abdominal con las piernas en 90 grados. Según la descripción de Mayo Clinic, el ejercicio comienza con la persona recostada, las piernas flexionadas y la espalda en posición neutra. Esto implica evitar tanto arquear la espalda como presionarla contra el piso.

Mientras se mantienen contraídos los músculos abdominales, las piernas se elevan hasta formar ángulos de 90 grados en las rodillas y las caderas.

Para finalizar, la sesión puede incluir un estiramiento, con brazos y piernas extendidos sobre el tapete y atención puesta en la respiración. El objetivo es cerrar el entrenamiento y relajar la columna.

Hombre haciendo ejercicio Imagen creada por Chat GPT

Qué tener en cuenta antes de empezar

Que el pilates pueda practicarse en casa y requiera poco equipamiento no significa que no sea necesario tomar algunas precauciones. Las fuentes consultadas recomiendan actuar con prudencia antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios.

Better Health Channel aconseja consultar previamente con un médico, especialmente si existe una condición médica o si hace mucho tiempo que la persona no realiza actividad física.

La recomendación cobra especial importancia en mujeres embarazadas, personas con antecedentes de lesiones en la columna y quienes se encuentran en recuperación después de una cirugía. En estas situaciones, es conveniente contar con orientación profesional antes de incorporar una rutina de pilates, incluso cuando los ejercicios se realizan en casa.

Con poco tiempo y sin necesidad de máquinas, esta disciplina ofrece una alternativa para trabajar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la postura desde el hogar.

En base a El Tiempo/GDA