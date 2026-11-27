Completar 45 minutos de caminata diaria puede ayudar a manejar el azúcar en sangre, aunque la forma en que se reparte ese tiempo en la jornada parece marcar una diferencia. De acuerdo con un trabajo publicado en la revista científica Obesity, hacer caminatas breves y a paso ligero repartidas a lo largo del día generó mayores beneficios en el control glucémico que hacer todo el recorrido de una sola tirada.

Para llevar adelante el ensayo, el equipo científico reunió a 30 adultos con sobrepeso u obesidad que reportaban pasar más de seis horas diarias sentados. Los voluntarios fueron divididos al azar entre dos esquemas de movimiento.

En ambos casos debían sumar 45 minutos de caminata rápida por jornada, cinco días a la semana, durante seis semanas. La diferencia estuvo en el formato: un grupo hacía el tiempo completo en una única salida continua, mientras que el otro lo fraccionaba en tramos cortos a lo largo del día.

Lo que arrojaron las mediciones

Al contrastar los datos de ambas modalidades, quienes caminaron en varios momentos del día mostraron mejores resultados en la regulación de la glucosa al ser evaluados mediante una prueba de tolerancia intravenosa.

Foto: Unsplash.

A su vez, los sensores de monitoreo continuo indicaron que ese mismo grupo pasó más horas dentro del rango esperado de glucosa y tuvo menor variabilidad glucémica en la rutina diaria. Estos efectos se dieron aun cuando ambos grupos cumplieron con un volumen parecido de actividad física y tuvieron un gasto energético similar.

El peso de cortar el sedentarismo

Audrey Bergouignan, autora principal del estudio, directora de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y profesora asociada del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado, señaló que los datos muestran el valor de cómo se ordena el movimiento diario. “Nuestros hallazgos sugieren que la forma en que distribuimos la actividad física a lo largo del día puede ser tan importante como la cantidad”, expresó la especialista.

Mujer camina al aire libre. Foto: Freepik.

Según se desprende del trabajo, cortar con frecuencia los ratos largos sentados podría favorecer el manejo de la glucosa más que concentrar todo el esfuerzo en una sola tanda. “En lugar de depender únicamente de una sola sesión de ejercicio, interrumpir regularmente los periodos prolongados de sedentarismo con caminatas cortas puede ofrecer beneficios adicionales para la regulación de la glucosa en sangre, especialmente en personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2”, sostuvo Bergouignan al cerrar el análisis.

En base a El Tiempo/GDA