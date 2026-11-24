Antonela Roccuzzo volvió a abrir la puerta de su rutina diaria en Miami y compartió con sus seguidores un video de una exigente sesión de entrenamiento, en la que celebró un avance que venía persiguiendo hace tiempo: lograr dos chin-ups (dominadas) sin la ayuda de una banda elástica. La publicación, hecha en TikTok, combinó el registro del ejercicio con una reflexión motivacional dirigida a su audiencia.

"Upper body day (día de la parte superior del cuerpo). Peleándome con las chin-ups… pero hoy salieron dos sin banda", escribió la rosarina. Y agregó: "Small wins, big progress! (Pequeños logros, gran progreso)". En las imágenes se la ve colgada de una barra, ejecutando el movimiento que trabaja principalmente trapecios y bíceps, mientras su entrenadora la supervisa y la alienta. El clip también incluye levantamiento de pesas y el uso de máquinas para brazos, abdomen y espalda.

Cómo entrena Antonela Roccuzzo la parte superior del cuerpo

La esposa de Lionel Messi construyó un perfil propio en las redes como influencer de estilo de vida y fitness, además de su actividad como empresaria. En TikTok ya acumula 4,6 millones de seguidores y 33,3 millones de "me gusta".

En el video que compartió, Roccuzzo realizó esta rutina de entrenamiento de tren superior:



Dominadas Remo a un brazo Remo invertido con pies elevados Jalón al pecho Remo unilateral en polea alta Fondos con banda Elevación de piernas en suspensión Pullover en polea alta

Su plan de actividad física no se limita al gimnasio. Roccuzzo combina las sesiones de fuerza con clases de FitJump —entrenamiento con minitrampines— y, más recientemente, sumó caminatas al aire libre. Cuando se mudó a Miami comenzó a asistir al Laboratorio de Glúteos, un espacio exclusivo para mujeres, y allí empezó a publicar videos de sus rutinas, consciente del interés permanente de sus seguidores por conocer detalles de su vida cotidiana.

Entrena sola, con amigas o junto a Lionel Messi. Fiel a su estilo, tampoco dejó pasar la oportunidad de mostrar el look elegido para la jornada: un set deportivo compuesto por top y calzas largas de tiro alto en bordó —uno de los colores en tendencia—, con medias blancas hasta los tobillos y zapatillas a tono.

Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi.

"Es como mi terapia": la reflexión de Roccuzzo sobre el entrenamiento

A principios de este año, en una entrevista con la revista Elle, Roccuzzo había explicado cómo llegó al trabajo con pesas y por qué lo recomienda. "Empecé a interesarme hace unos años. Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría 'grande', pero eso nunca pasó. Todos deberían levantar pesas al menos una hora al día, porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mis padres: 'Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana'", sostuvo.

Aunque siempre fue una persona atlética, aseguró que la diferencia real la notó recién cuando organizó un plan que integra fuerza, nutrición, dieta y recuperación. El entrenamiento, dijo, es también un espacio de desconexión mental y emocional. "Para mí, es como mi terapia. Me siento fuerte y es muy importante hacerlo como meditación. Dejo el teléfono en mi bolso. Pongo mi Apple Watch en 'no molestar' y esta es mi hora. Entreno, vuelvo a casa y después tengo el resto del día con los niños y todo lo demás", explicó.

Antonela Roccuzzo haciendo ejercicio. Foto: Instagram/antonelaroccuzzo.

Esa disciplina sostenida es la que, según ella misma, le permite empezar el día de la mejor manera y sentirse bien física, mental y emocionalmente.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.