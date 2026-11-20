Cada vez veo más personas que salen a correr, más apps de running, como Strava, más historias de Instagram con la foto de los relojes marcando los kilómetros, etcétera. Aprovecharé ese impulso colectivo y les contaré algunas cuestiones sobre el running para que puedan empezar quienes (como yo) tienen ganas de empezar o para quienes ya están en eso puedan mejorar.

Correr tiene su técnica. Podemos (y sería deseable) evaluar nuestra pisada, trabajarla si es necesario, mejorar la postura y hasta hacer ejercicios específicos para correr mejor, pero creo que si entramos en toda la lista de cosas previas a salir a correr, ninguno saldrá.

Te propongo empezar de a poco y después seguir con el resto de los detalles. No necesitás tener todo el kit de corredor para empezar con 15 minutos, así que vamos nomás.

El inicio

Es bastante frecuente empezar a correr y querer hacerlo a toda velocidad. Esto es difícil de sostener cuando todavía no tenemos buena resistencia cardiovascular y es algo que a medida que sumemos minutos, lo entrenaremos.

Nuestro sistema cardiorrespiratorio necesita adaptarse al esfuerzo. El corazón mejora su capacidad de bombear sangre, aumenta la capacidad de utilizar oxígeno y los músculos se vuelven más eficientes para sostener la actividad, pero para conseguir esas adaptaciones necesitamos acumular tiempo de entrenamiento a una intensidad que podamos tolerar. Sumar minutos, de a poco, es clave para lograr correr más. Para progresar hay que tener paciencia.

Si recién estás empezando, para medir la intensidad, mientras corrés deberías poder mantener una conversación breve aunque necesites hacer alguna pausa para respirar. Si apenas podés decir unas palabras o quedás con la lengua afuera, seguramente estés corriendo demasiado rápido. Y si ya corrés hace tiempo y lograste una buena capacidad, entiendo que no puedas ni saludarme si paso a tu lado cuando estés haciendo un entrenamiento intenso.

Si hace mucho que no corrés, podés alternar pequeños períodos de trote con caminatas; es una estrategia muy útil para construir resistencia y acostumbrar al cuerpo al impacto de correr. Por ejemplo: podés comenzar con cinco minutos de caminata, continuar con un minuto de trote suave y dos minutos caminando. Repetí esta secuencia entre seis y ocho veces y terminá con otros cinco minutos de caminata. A medida que vayas haciéndolo, notarás que tu capacidad cambia. En esos momentos, aumentá progresivamente el tiempo de trote y reducí las caminatas, hacés un intercambio (por ejemplo tres minutos de trote y dos de caminata).

El ejercicio nunca no puede formar parte de un proceso para adelgazar. Foto: Flickr.

Otra recomendación es que las primeras salidas sean por tiempo y no por distancia. Ponerte como objetivo correr 5 kilómetros cuando todavía te cuesta sostener 5 minutos puede llevarte a exigirte más de lo que necesitás y progreses menos. Salí 20 o 15 minutos y en esos 20 distribuís los minutos con intervalos como el ejemplo anterior hasta que logres correr esos 20 minutos canchero/a y quieras ir por más.

Cómo puedo mejorar.

Intentá mantener el cuerpo erguido, la mirada hacia adelante y los hombros relajados. Los brazos acompañan el movimiento, con los codos flexionados, evitando cruzarlos exageradamente delante del cuerpo. Puede parecer obvio, pero basta salir y observar personas que corren con posturas exóticas.

Prestá atención también a cómo apoyás los pies. Evitá dar pasos muy largos y hacia adelante porque, además de hacer que frenemos un poquito con cada paso, puede volver la carrera menos eficiente; tratá que tus pasos sean naturales y cómodos.

No hace falta correr en puntas de pie ni cambiar constantemente la pisada, podemos apoyar primero el talón, la parte media o la delantera del pie, y no hay una forma universalmente mejor para todos.

Si sentís molestias recurrentes o querés trabajar tu técnica, una evaluación individual podrá ayudarte a identificar qué aspectos conviene corregir y, una sugerencia de cuál sería tu calzado adecuado. Hay tiempo para incorporar ejercicios específicos de técnica de carrera, coordinación y movilidad, solo no esperes tenerlo todo para salir.

Tiempo

Para alguien que está empezando, dos o tres sesiones semanales podrán ser suficientes. Lo importante es dejar tiempo para recuperarse, especialmente durante las primeras semanas.

No suele funcionar salir a correr todos los días, sobreexigirse y terminar cansado y desmotivado tirando todos los esfuerzos por la borda.

Tampoco todas las sesiones tienen que ser iguales. Mi sugerencia es empezar con la regla de los minutos en no corredores, luego aumentar el tiempo de trote continuo y más adelante podrás combinar carreras suaves, entrenamientos intervalados y trabajos específicos para mejorar la velocidad.

Smartwatch

Acá todo sirve para motivarnos. Ustedes no son los únicos que se compran todo el kit antes de empezar algo, lo hacemos todos, pero confío en mis lectores que jamás me defraudan. En cuanto al reloj, podés usarlo para controlar los minutos, la distancia y la frecuencia cardíaca.

Una fórmula sencilla para estimar tu frecuencia cardíaca máxima es restarle tu edad a 220. Por ejemplo: si tenés 40 serían aproximadamente 180 pulsaciones por minuto y para un ejercicio moderado, podemos tomar como orientación entre el 50 y el 70% de ese valor, es decir, entre 90 y 126 pulsaciones.

Es una estimación, puede variar bastante entre personas y los relojes también tienen margen de error, así que al inicio me guiaría principalmente por la respiración y la prueba del habla, pero no está mal saber a qué porcentaje estás corriendo y si te interesa, registrarlo.

A correr

Les dejo un plan para empezar esta semana, que es el mismo que seguiré yo. El objetivo es completar tres salidas, con al menos un día de recuperación entre ellas, y acumular unos 20 minutos de trote suave en toda la semana.

Día 1: cinco minutos caminando para entrar en calor. Después, un minuto de trote suave y dos minutos caminando, seis veces. Terminamos con cinco minutos caminando.

Día 2: descanso o caminata tranquila 30-40 minutos.

Día 3: repetimos el entrenamiento del primer día, pero hacemos siete intervalos en lugar de seis.

Día 4 y 5: recuperación. Podemos incorporar una sesión de fuerza en casa o el gimnasio.

Día 6: cinco minutos caminando, un minuto y medio de trote suave y dos minutos caminando, seis veces. Terminamos con cinco minutos caminando.

Día 7: descanso.

Son aproximadamente 22 minutos de trote acumulados en la semana. Si el tercer entrenamiento todavía nos resulta demasiado exigente, repetimos el primero. La próxima semana podemos intentar sumar algunos minutos, según cómo nos hayamos recuperado.

Por ahora, buscaremos construir una base aeróbica, encontrar una intensidad acorde y acumular minutos de carrera.

Más allá de los beneficios cardiovasculares, correr también puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y generar esa sensación tan linda de energía después del ejercicio. A esta altura del año, una buena dosis, a muchos nos vendría bien.

Preparen los championes y ¡salgan a probar! Después me cuentan cómo les fue (también tengo que cumplir mi parte). Seguime en Instagram @_agustraining