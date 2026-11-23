Una secuencia de tres ejercicios para trabajar el mismo músculo, con cargas pesadas, moderadas y livianas, casi sin descanso entre uno y otro.

Esa es la propuesta del método 6-12-25, un sistema de entrenamiento de fuerza que ganó popularidad en gimnasios y redes sociales por su promesa de estimular el crecimiento muscular en menos tiempo.

El método fue popularizado por Charles Poliquin, entrenador canadiense que trabajó con deportistas profesionales y desarrolló distintos sistemas de entrenamiento de fuerza. Su propuesta combina tres rangos de repeticiones en una misma secuencia: seis con una carga elevada, doce con un peso moderado y 25 con una carga liviana.

Cómo funciona el método 6-12-25

Se trata de una triserie: tres ejercicios consecutivos dirigidos al mismo grupo muscular, con pausas mínimas entre movimientos y un breve descanso al finalizar la secuencia.

Julieta Coronado, médica deportóloga (UBA), explica que el esquema comienza con un ejercicio multiarticular y una carga elevada, continúa con otro de carga moderada y termina con un movimiento de aislamiento y menor peso.

Por ejemplo, para trabajar los músculos pectorales, una secuencia podría incluir:

- 6 repeticiones: press inclinado con mancuernas, con carga pesada.

- 12 repeticiones: press de pecho en máquina, con carga moderada.

- 25 repeticiones: aperturas en polea, con carga liviana.

La intención es combinar distintos estímulos durante una misma sesión: tensión mecánica, trabajo con cargas moderadas y fatiga muscular local.

Mujer haciendo sentadillas. Foto: Freepik.

Sin embargo, no es un sistema indicado para cualquier persona. Santiago Kweitel, médico deportólogo y vicepresidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires (ACMDBA) y de la Federación Argentina de Medicina del Deporte (FARMEDEP), señala que antes de incorporarlo es necesario considerar la experiencia, las características y los objetivos de quien entrena.

Según explica, el cambio de cargas y repeticiones genera bastante fatiga muscular. Puede resultar útil para quienes ya entrenan y buscan variar su rutina, aunque no necesariamente supone una mayor cantidad de beneficios.

Coronado coincide en que puede ser una herramienta interesante para personas con experiencia en entrenamiento de fuerza, que conocen la técnica de los ejercicios y cuentan con una buena capacidad de recuperación. No lo considera, en cambio, un método para principiantes ni una estrategia aplicable a todos por igual.

Qué dice la evidencia científica

Uno de los puntos a tener en cuenta es que no hay ensayos ni estudios longitudinales publicados que hayan evaluado el método 6-12-25 como protocolo completo y permitan asegurar sus beneficios.

Sí existen investigaciones sobre algunos de los principios que utiliza. Un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research, con 16 hombres que entrenaron prensa y extensión de piernas durante seis semanas, comparó un grupo que agregó una serie liviana de muchas repeticiones a sus series pesadas con otro que realizó únicamente series pesadas. El primer grupo mejoró más la fuerza máxima y la resistencia, pero la diferencia en el aumento de masa muscular no fue estadísticamente significativa.

Otra investigación, publicada en el European Journal of Applied Physiology, siguió durante ocho semanas a hombres sin experiencia previa en entrenamiento. Los resultados mostraron diferencias según el rango de repeticiones: quienes trabajaron con pocas repeticiones obtuvieron mayores ganancias de fuerza, mientras que quienes realizaron muchas mejoraron más la resistencia. En cuanto al efecto sobre la hipertrofia, los grupos que entrenaron con repeticiones bajas e intermedias obtuvieron mejores resultados que el de muchas repeticiones.

Estos trabajos permiten analizar algunos componentes del método, pero no demostrar que la combinación 6-12-25 sea superior a otros esquemas de entrenamiento.

¿Más fatiga significa más crecimiento muscular?

Uno de los aspectos centrales del método es la realización de ejercicios consecutivos para un mismo grupo muscular, con períodos de recuperación muy breves. Esto puede aumentar la fatiga periférica y modificar la capacidad del músculo para producir fuerza.

Coronado advierte que la falta de descanso puede reducir la capacidad de mantener las cargas, la velocidad de ejecución y la calidad técnica en los ejercicios siguientes. Por eso, terminar una sesión con mayor cansancio no significa necesariamente haber conseguido un estímulo más efectivo.

Mujer con fatiga muscular en el gimnasio. Foto: Freepik.

Durante los esfuerzos de fuerza sostenidos o las series de muchas repeticiones también aumenta la participación de la glucólisis, el proceso mediante el cual el organismo obtiene energía a partir de la glucosa, y la concentración de lactato y otros metabolitos.

Durante años, el estrés metabólico y la acumulación de lactato fueron considerados factores determinantes del crecimiento muscular. Sin embargo, esa relación está siendo revisada. Según la especialista, la tensión mecánica continúa siendo el principal estímulo reconocido para la hipertrofia.

Qué precauciones hay que tener

La combinación de cargas elevadas, ejercicios consecutivos y series de 25 repeticiones exige una buena técnica de ejecución. Por eso, es importante contar con supervisión profesional y respetar los principios de progresión y recuperación.

Coronado también advierte sobre la maniobra de Valsalva, que consiste en contener la respiración durante el esfuerzo. Esta práctica puede provocar aumentos importantes de la presión arterial y debe evitarse especialmente en personas con hipertensión no controlada.

Entre los errores más frecuentes al incorporar métodos de entrenamiento exigentes se encuentran confundir fatiga con efectividad, aumentar demasiado rápido el volumen de trabajo, descuidar la técnica para completar las repeticiones y no contemplar los tiempos de recuperación.

La clave es que la intensidad del entrenamiento se corresponda con la capacidad de adaptación de cada persona. Que un método se vuelva popular o prometa resultados en menos tiempo no significa que sea necesariamente el más adecuado.

En base a La Nación/GDA