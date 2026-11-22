Pensar que después de los 60 años es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio es un error que puede afectar la salud y la autonomía.

Para quienes llevan años sin entrenar, comenzar una rutina puede parecer difícil, ya sea por falta de costumbre, temor a sufrir una lesión o la idea de que es necesario dedicar varias horas a la semana.

Sin embargo, incorporar actividad física no tiene por qué implicar grandes exigencias desde el comienzo. Incluso 15 minutos al día pueden ser un punto de partida para recuperar el movimiento y establecer un hábito.

Así lo explica Sara Tabares, directora de Performa Entrenadores Personales, preparadora física y autora del libro Ellas entrenan +40.

"Pasados los 60 años, el ejercicio es más necesario todavía, aun cuando sean solo 15 minutos, porque proporciona autonomía, funcionalidad y reduce el riesgo de caídas y fracturas y, por lo tanto, de ser dependientes", señala la especialista.

La entrenadora insiste en que nunca es tarde para empezar, incluso cuando una persona no ha tenido una relación cercana con el deporte o lleva mucho tiempo sin realizar actividad física. La recomendación es comenzar de manera progresiva, elegir ejercicios seguros y adaptar el entrenamiento a las condiciones individuales.

¿Qué se puede conseguir con 15 minutos de ejercicio?

Una rutina corta puede representar un cambio importante para quienes pasan de una vida sedentaria a incorporar actividad física. La clave está en elegir los movimientos adecuados y mantener la regularidad.

Según Tabares, no se trata de terminar agotado después de cada sesión. La especialista distingue entre intensidad y fatiga: la primera corresponde al esfuerzo que exige un ejercicio, mientras que la segunda se relaciona con el cansancio acumulado.

En el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, las últimas repeticiones de una serie deberían representar un esfuerzo mayor, pero sin perder la técnica. No es necesario terminar sin aliento ni empapado en sudor para que una sesión resulte provechosa.

La importancia de los períodos cortos de actividad también ha sido estudiada. Una investigación publicada en el British Journal of Sports Medicine, que siguió durante cerca de ocho años a personas de entre 40 y 79 años que no realizaban ejercicio de manera regular, encontró que las mujeres que acumulaban un promedio de tres minutos diarios de actividad física intensa tenían un 45 % menos de probabilidades de sufrir un evento cardiovascular.

De todos modos, estos resultados no significan que unos pocos minutos sean suficientes para reemplazar un programa completo de entrenamiento. La propia investigación advierte sobre las limitaciones de los esfuerzos breves, que no necesariamente permiten trabajar de manera adecuada la fuerza, la capacidad cardiovascular y la movilidad.

El ejercicio también puede producir cambios en el bienestar cotidiano. De acuerdo con Tabares, sus efectos sobre el estrés, la ansiedad y el sueño pueden notarse desde los primeros días. Entre las dos y cuatro semanas pueden comenzar a percibirse avances en la fuerza y, a mediano y largo plazo, mejoras en la movilidad y en la capacidad para realizar actividades diarias.

Errores que conviene evitar al empezar

Uno de los principales errores es intentar hacer en un mes lo que no se ha hecho durante años. Comenzar con demasiada intensidad puede provocar lesiones, frustración y abandono.

Por eso, Tabares recomienda establecer objetivos pequeños y avanzar progresivamente. También advierte sobre la tendencia a copiar rutinas que aparecen en redes sociales sin tener en cuenta que pueden estar diseñadas para personas con otra edad, experiencia o condición física.

Personas mayores haciendo ejercicios. Foto: Magnific.

Otro aspecto fundamental es cuidar la técnica. En los ejercicios de fuerza no se debe sacrificar una ejecución correcta por levantar más peso. El esfuerzo debe aumentar de manera progresiva, pero sin perder el control del movimiento.

La especialista también insiste en que el entrenamiento debe adaptarse a las condiciones de salud de cada persona. Alguien con osteoporosis severa, por ejemplo, no debería realizar ejercicios de impacto como correr o saltar sin una valoración y orientación adecuadas.

Por último, hay dos ideas que conviene dejar de lado: que el dolor significa que el ejercicio está funcionando y que el progreso debe medirse exclusivamente con la báscula. Si aparece dolor, lo recomendable es detenerse.

El objetivo, explica Tabares, no debe ser perseguir un número, sino conservar la salud, la fuerza y la capacidad de realizar las actividades cotidianas que permiten llevar una vida independiente.

En base a El Tiempo/GDA