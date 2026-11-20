Un cardenal rezaba el exorcismo de León XIII y se escucharon misteriosos gritos en la misa
El cardenal Ernest Simoni, de 98 años, es conocido entre otros motivos por haber sido perseguido en su país. Fue detenido en la Navidad de 1963 y condenado a trabajos forzosos.
Misteriosos gritos se escucharon durante una misa en Italia mientras un cardenal rezaba el exorcismo de León XIII, y el video de la transmisión oficial no demoró en viralizarse.
Qué es el exorcismo de León XIII
El cardenal Ernest Simoni presidía el pasado martes 17 de noviembre una misa en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en la localidad de San Giovanni Rotondo. Para finalizar la celebración, según consigna el sitio web EWTN News, se recitó en latín el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, que se publicó por disposición del papa León XIII en 1890 y que se trata de una oración contra Satanás.
Según el mismo sitio, la misa podía seguirse en vivo por la transmisión oficial de Padre Pío TV, y mientras se pronunciaba el exorcismo y los fieles lo seguían por internet, se escucharon gritos de fondo que provocaron que el video se difundiera en redes.
El cardenal, antes de recitar el exorcismo, había explicado el sentido de la oración: "Es la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas".
La historia del cardenal Simoni
El cardenal Simoni, de 98 años, ya había recitado esta oración el 25 de octubre de 2025 en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
Según Vatican News, el principal sitio web de noticias de la Iglesia católica, Simoni es considerado un "mártir viviente" porque así lo definió en 2014 el papa Francisco cuando escuchó su testimonio en 2014. Dos años después lo nombró cardenal. Así se recordó en una nota publicada con motivo de una audiencia del cardenal con el papa León XIV.
La historia de este cardenal es conocida, entre otros motivos, por haber sido perseguido por el régimen comunista que gobernó su país, Albania. Fue detenido en la Navidad de 1963, primero condenado a muerte y luego a trabajos forzosos.
El régimen comunista cayó en 1990, pero antes había declarado que el Estado sería ateo y por este motivo persiguió la práctica religiosa.
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