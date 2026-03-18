La tajante reacción de una madre ante un vecino que golpeó la pared porque su bebé lloraba: "Comprate tapones"

Molly, una joven madre oriunda del Reino Unido, sorprendió en la redes sociales luego de contar la reacción de uno de sus vecinos al llanto de su hija. El episodio tuvo lugar durante la noche, cerca de las tres de la mañana, cuando su hija Darla, de dos años, se despertó y comenzó a llorar con fuerza. La británica relató la situación en su cuenta de Tik Tok, @raisinnggirlies.

Mientras tenía a la niña en brazos para intentar calmarla, Molly escuchó que su vecino golpeó la pared para quejarse del ruido. "Lo hicieron no una, sino dos veces", relató. La primera vez ignoró la acción de su vecino, pero cuando volvió a insistir, le contestó de la misma manera: golpeando desde su lado de la pared. "Si te levantás a la mitad de la noche porque un bebé está llorando en la casa de al lado y no te deja dormir, pensá en cómo la está pasando la familia", criticó.

Molly, madre del Reino Unido con una de sus hijas. Foto: captura de pantalla.

Molly explicó que su hija está presentando problemas para dormir y suele levantarse por la noche llorando o gritando, por lo que no es sencillo calmarla rápido. "Entiendo que a todo el mundo le gusta dormir y que la gente tiene que trabajar al día siguiente, pero mi hija tiene dos años. Todavía está aprendiendo a regular sus emociones", agregó.

La joven y su familia viven en una casa adosada, es decir, las paredes se comparten con otros vecinos, lo que hace habitual que se escuchen ruidos de otras viviendas. "Si te molesta tanto, comprate tapones para los oídos", lanzó. La actitud de Molly generó un gran debate en TikTok: algunos se solidarizaron con la actitud de la madre, mientras que otros se pusieron en el lugar de los vecinos.

"Como madre entiendo totalmente el problema de los berrinches, sin embargo, siempre respeté a mis vecinos y me disculpé por el llanto o los ruidos. Creo que disculparse sirve de mucho y hace notar a los vecinos que respetas su tiempo de descanso", afirmó una usuaria.