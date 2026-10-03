El error habitual con la sansevieria en el hogar y qué dice el feng shui sobre su verdadera ubicación

La sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, planta de la serpiente o espada de San Jorge, es considerada dentro del feng shui un poderoso amuleto de protección para el hogar.

Según esta disciplina, su ubicación es determinante: bien posicionada puede actuar como barrera energética y atraer prosperidad, pero mal colocada corre el riesgo de generar desequilibrios en el ambiente interior.

Las plantas, al ser naturaleza viva en constante crecimiento, funcionan como aliadas para canalizar, purificar y movilizar la energía de los espacios.

Sin embargo, no todas aportan lo mismo: cada especie irradia una energía particular según su forma y color, y el exceso de cualquier elemento en un ambiente puede provocar estancamiento energético y afectar la armonía general.

Por qué no se recomienda tener la sansevieria dentro de la casa

Una escena habitual en muchos hogares es encontrar la sansevieria dentro de la vivienda, algo que desde esta mirada no resulta lo más aconsejable.

Sus hojas alargadas y puntiagudas proyectan una energía intensa, cortante y directa, una vibración que no favorece la comunicación ni el clima armónico en los espacios interiores, y que incluso puede interferir en la sensación de calma del hogar.

Por ese motivo, lo ideal es destinar esta planta a zonas exteriores, donde su energía pueda actuar como protección sin invadir el interior de la vivienda.

Primer plano de las hojas de la planta sansevieria. Foto: Canva.

Cuáles son los lugares ideales para ubicar la sansevieria

Una de las opciones recomendadas es colocarla cerca de la entrada de la casa, aunque sin pegarla a la puerta. Lo aconsejable es dejar una distancia aproximada de dos metros, siempre que se cuente con un patio frontal. De esta forma, la planta funciona como un filtro que permite el ingreso de lo positivo y bloquea lo negativo.

Otra alternativa consiste en ubicarla sobre un muro lateral, evitando la cercanía de ventanas. También puede colocarse en esquinas exteriores o balcones, puntos que suelen considerarse más vulnerables y donde la sansevieria contribuye a mejorar el flujo energético.

En los patios traseros, su presencia también es valorada. Ubicarla al fondo del espacio genera un efecto de resguardo que en feng shui se conoce como "hacer tortuga": una forma de respaldo energético que protege el hogar de las adversidades externas.

Hojas de la planta de sansevieria. Foto: Canva.

Bien posicionada, esta planta también conocida como espada de San Jorge se convierte en una aliada poderosa: actúa como barrera frente a energías densas, ayuda a equilibrar el ingreso a la vivienda y neutraliza las cargas que se traen del exterior en la vida cotidiana.

Además, se la asocia con la fortaleza interior, la resistencia y la capacidad de sostenerse ante los desafíos, cualidades que también se traducen en prosperidad y abundancia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.