Feng Shui: el lugar donde colocar una taza con arroz para atraer prosperidad y abundancia en 2026

El Feng Shui, la antigua práctica china que propone armonizar los espacios a través de la distribución de los elementos, tiene en el arroz uno de sus símbolos más fuertes vinculados a la prosperidad. Según esta tradición, colocar un recipiente con este alimento cerca de la puerta principal del hogar puede favorecer la abundancia, el crecimiento y el bienestar económico de quienes viven allí.

La creencia no cuenta con respaldo científico que demuestre un efecto directo sobre las finanzas personales. Sin embargo, sus practicantes sostienen que el ritual funciona como un recordatorio cotidiano para sostener una actitud de gratitud, estabilidad y enfoque en las metas económicas propuestas.

Cuál es el lugar indicado para colocar el arroz según el Feng Shui

El sitio recomendado para ubicar el recipiente es el recibidor, junto a la puerta de entrada de la vivienda. Dentro de esta filosofía oriental, la entrada representa el punto por donde ingresa la energía vital al hogar, por lo que colocar allí un vaso o una taza con arroz simboliza abrir paso a la prosperidad, las oportunidades y las buenas noticias.

Para que esa circulación energética se favorezca, el Feng Shui recomienda además mantener ese sector de la casa ordenado, limpio, sin objetos acumulados y con buena iluminación. Se trata de condiciones consideradas clave para que la energía positiva pueda fluir sin obstáculos hacia el resto del hogar.

Taza de arroz. Imagen creada por Chat GPT

Cómo hacer el ritual paso a paso y qué errores evitar

El procedimiento es simple y no requiere elementos sofisticados. Lo primero es elegir un vaso o una taza de vidrio bien limpia, de manera que el arroz quede visible desde afuera. Luego hay que llenar el recipiente casi por completo con arroz blanco seco y ubicarlo sobre un mueble o una repisa cercana a la puerta de entrada, cuidando que el conjunto resulte armónico con el resto de la decoración.

También se aconseja revisar el estado del arroz de forma periódica y reemplazarlo si se humedece, ya que, según esta práctica, la humedad favorece el estancamiento de la energía dentro del hogar.

Al momento de colocar el recipiente, la intención con la que se realiza el gesto también cobra relevancia. La propuesta consiste en concentrarse en pensamientos vinculados a la estabilidad económica, el crecimiento personal y la prosperidad familiar mientras se ubica el arroz en su lugar.

Históricamente, el arroz ha estado asociado con la fertilidad de la tierra y el sustento de las comunidades. Por esa razón, dentro del Feng Shui representa la idea de que los recursos no faltarán en el hogar y simboliza protección y renovación constante.

Arroz en recipiente de vidrio junto a uno de pasta. Foto: Pxhere.

En sentido contrario, esta tradición desaconseja colocar el recipiente cerca de la basura, en ambientes con exceso de humedad o en sectores donde predomine el desorden. Según sus principios, esas condiciones interfieren con el flujo de la energía positiva y podrían anular el efecto simbólico del ritual.

Con información de El Tiempo/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.