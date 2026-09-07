Romero en casa: dónde colocarlo según el Feng Shui para atraer prosperidad y proteger el hogar

El romero es una planta aromática muy utilizada en la cocina, pero su presencia en el hogar también tiene un significado dentro de las creencias vinculadas al Feng Shui. Según esta tradición, se lo relaciona con la protección, la renovación, la armonía y la prosperidad, por lo que el lugar donde se lo ubica adquiere especial importancia.

Uno de los puntos más destacados para colocar esta planta es la entrada de la vivienda. De acuerdo con información publicada por el diario TN, el romero puede ubicarse cerca de la puerta principal o en espacios próximos al acceso de la casa.

Según esta creencia, tenerlo en ese sector se asocia con la protección frente a las malas energías y con la intención de atraer prosperidad. Para que la planta conserve su vitalidad, de todos modos, es necesario elegir un sitio que cuente con buenas condiciones de iluminación y ventilación.

Qué representa el romero dentro del Feng Shui

Dentro del Feng Shui, el romero se vincula con distintas cualidades relacionadas con el equilibrio del entorno y el bienestar de quienes viven en él. Más allá de su uso culinario, distintas tradiciones populares le atribuyen un valor simbólico.

Entre los significados que se le asignan aparecen:



Claridad mental: se lo relaciona con una mente despejada y una mejor disposición para afrontar decisiones.

Vitalidad: su carácter aromático y su resistencia se vinculan con la energía, la fuerza y el dinamismo.

Renovación: puede representar nuevos comienzos y la transformación de ambientes que se perciben cargados.

Abundancia: dentro de las creencias populares, se lo relaciona con la intención de atraer oportunidades y crecimiento.

Armonía: su presencia permite incorporar un elemento natural asociado al equilibrio de los espacios.

Foto: Commons.

Dónde ubicar el romero para potenciar su significado

La zona cercana a la puerta principal es considerada, dentro del Feng Shui, uno de los lugares más recomendables para tener romero. La elección está relacionada con la importancia que esta tradición le otorga al acceso de la vivienda, entendido como un punto relevante para el equilibrio y la armonía del espacio.

La planta puede colocarse en un recipiente decorativo, sobre un mueble del recibidor o en algún sector próximo a la entrada. La ubicación, sin embargo, no debería definirse únicamente por su significado simbólico.

Para que el romero se mantenga saludable, es fundamental que el sitio elegido tenga buena iluminación y ventilación. Estas condiciones ayudan a conservar la vitalidad de la planta y favorecen su crecimiento.

Foto: Commons.

Cómo cuidar el romero para mantenerlo saludable

Además de escoger un buen lugar dentro de la casa, el cuidado cotidiano resulta clave para que el romero crezca fuerte y conserve un aspecto saludable. Hay algunos aspectos básicos a los que conviene prestar atención.



Luz abundante: ubique la planta en un espacio donde pueda recibir varias horas de iluminación natural.

Evitar el exceso de agua: deje que la tierra se seque parcialmente antes de volver a regar para prevenir daños en las raíces.

Recipiente con drenaje: las macetas con orificios en la base permiten que el agua acumulada pueda salir.

Buena ventilación: una circulación adecuada de aire ayuda a reducir el exceso de humedad alrededor de la planta.

Poda moderada: retire las ramas secas o débiles para favorecer un crecimiento más compacto.

Control de hojas y tallos: revisar la planta de forma periódica permite advertir a tiempo posibles señales de plagas o deterioro.

Así, el romero puede ocupar un lugar dentro del hogar tanto por su valor práctico como por el significado que distintas creencias le atribuyen. En el Feng Shui, su ubicación cerca de la entrada aparece como una alternativa asociada simbólicamente con la protección, la renovación y la prosperidad.

En base a El Tiempo/GDA