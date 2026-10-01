Planta del dólar: qué significa según el Feng Shui y cuáles son sus cuidados

Incorporar plantas a los espacios interiores es una forma habitual de sumar naturaleza a la decoración.

Entre las especies elegidas para casas y oficinas se encuentra la Plectranthus verticillatus, conocida popularmente en Uruguay como planta del dólar y también como planta del dinero.

Su follaje verde brillante y su adaptación a ambientes interiores la han convertido en una especie apreciada por quienes buscan incorporar vegetación al hogar sin requerir cuidados demasiado complejos.

¿Qué significa la planta del dólar según el Feng Shui?

Dentro del Feng Shui, una disciplina de origen chino, la planta del dólar es considerada un símbolo de prosperidad, vitalidad y energía positiva.

Según consultores especializados en esta corriente, el estado de las plantas se relaciona con el tipo de energía, o Chi, que circula por un ambiente.

El color verde de sus hojas y su forma circular se asocian con el elemento madera, vinculado al crecimiento, la renovación y la estabilidad financiera.

También se recomienda colocarla en la zona sureste de la vivienda o del espacio de trabajo, ya que, de acuerdo con el mapa Bagua del Feng Shui, esa área está relacionada con la riqueza y la gratitud.

Otra posibilidad es ubicarla cerca de las entradas principales o de ventanas con buena iluminación, espacios a través de los cuales, según esta filosofía, puede favorecer un ambiente armónico.

¿Qué beneficios tiene como planta de interior?

Más allá de su significado dentro del Feng Shui, la Plectranthus verticillatus participa, como otras plantas, de los procesos de fotosíntesis y transpiración, que contribuyen a mantener la humedad ambiental.

La presencia de vegetación natural en los interiores también ha sido vinculada con aspectos relacionados con el bienestar y la concentración.

Además, se trata de una especie considerada resistente y de bajo mantenimiento, por lo que puede ser una opción para quienes buscan tener plantas en casa sin dedicarles cuidados demasiado complejos.

¿Cómo cuidar la planta del dólar?

Para mantenerla saludable es importante prestar atención a algunos cuidados básicos.

Luz: necesita espacios bien iluminados, aunque se recomienda evitar la exposición directa al sol porque sus hojas pueden quemarse.

Foto: Pexels.

Riego: debe ser moderado. Es conveniente dejar que la capa superior del sustrato se seque entre un riego y otro, ya que el exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces.

Drenaje: la maceta debe contar con orificios para permitir la salida del agua. También necesita un sustrato ligero que facilite el drenaje.

Con estas condiciones, la planta del dólar puede mantenerse como un elemento ornamental de bajo mantenimiento y, para quienes siguen el Feng Shui, también como un símbolo asociado a la prosperidad y la abundancia.

En base a El Tiempo/GDA