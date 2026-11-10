Qué se conmemora hoy, martes 10 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se conmemora hoy, martes 10 de noviembre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy en la historia con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en distintas épocas y países.

Esto se conmemora cada 10 de noviembre

Durante la noche del 9 y las primeras horas del 10 de noviembre de 1938 ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, una ola de violencia antisemita coordinada por el régimen nazi en Alemania, Austria y la región de los Sudetes. Los atacantes incendiaron sinagogas, saquearon comercios y destruyeron viviendas de familias judías.

El nombre del episodio hace referencia a los vidrios de las vidrieras destrozadas que quedaron esparcidos por las calles. El pogromo fue presentado oficialmente como una represalia por el asesinato del funcionario alemán Ernst vom Rath a manos de un refugiado judío pocos días antes. Durante la violencia, promovida por líderes nazis, unos 90 judíos fueron asesinados y alrededor de 30.000 fueron arrestados y deportados a campos de concentración como Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald, según explica B'nai B'rith Uruguay en su sitio web. Tras el hecho, el régimen aceleró la apropiación de bienes judíos, impuso una multa de 1.000 millones de marcos a la comunidad judía y creó una Oficina Central para la Emigración Judía, profundizando la persecución que desembocaría en el Holocausto.

Noche de los Cristales Rotos.

Eventos históricos que ocurrieron un 10 de noviembre

2019. Evo Morales dimitió como presidente de Bolivia en medio de una crisis política y social desatada tras la confirmación del fraude electoral denunciado luego de los comicios de octubre. La presión de las protestas, la rebelión policial y el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas marcaron el fin de sus 14 años de gobierno.

Evo Morales, expresidente de Bolivia. Foto: AFP

2013. España volvió a conquistar las tres coronas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste. Marc Márquez en MotoGP, Pol Espargaró en Moto2 y Maverick Viñales en Moto3 encabezaron un nuevo hito deportivo para el motociclismo español.

1978. En España, la mayoría de edad fue rebajada de los 21 a los 18 años, en una medida adoptada en los primeros años de la democracia. El cambio modificó de forma significativa el estatus legal y cívico de los jóvenes en el país.

1928. Michinomiya Hirohito fue coronado como emperador número 124 de Japón, bajo el título de Showa. Su reinado atravesó una de las etapas más complejas de la historia japonesa, desde el poder imperial absoluto hasta la transformación institucional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

1888. En el barrio londinense de Whitechapel se registró el último crimen atribuido a Jack el Destripador, con el asesinato de Mary Kelly. El caso quedó como uno de los episodios criminales más célebres de la historia británica, sin que se conociera nunca la identidad del responsable.

1871. El explorador y periodista británico Henry Morton Stanley encontró en Ujiji, junto al lago Tanganika, al misionero y médico David Livingstone, cuyo paradero era desconocido desde hacía años. De ese encuentro surgió la célebre frase: “El doctor Livingstone, supongo”.

1855. Un terremoto devastador en Tokio causó más de 100.000 muertes y dejó una marca profunda en la historia de Japón. El desastre fue uno de los episodios sísmicos más graves registrados en la capital japonesa.

1821. En Villa de los Santos, en el actual territorio de Panamá, un acuerdo popular contra el gobierno colonial español impulsó un proceso que desembocó más tarde en la declaración de independencia. El hecho fue decisivo en la ruptura con la Corona española.

1444. La Batalla de Varna terminó con una victoria del Imperio otomano sobre las fuerzas húngaras y cristianas en el este de la actual Bulgaria. El enfrentamiento marcó un punto clave en el avance turco sobre Europa oriental y en el fracaso de un intento de frenar esa expansión.

Quiénes nacieron un 10 de noviembre

1887. Nació Elisa Leonida Zamfirescu, ingeniera rumana considerada una de las primeras mujeres en formarse en esa disciplina. Su trayectoria estuvo ligada al análisis de recursos minerales y al trabajo científico en el Instituto Geológico de Rumania.

1843. Nació en Bogotá Miguel Antonio Caro, político, humanista, periodista y escritor colombiano. Fue fundador de la Academia Colombiana de la Lengua y más adelante ejerció la presidencia de su país.

1834. Nació en San Martín José Hernández, poeta argentino y autor de “Martín Fierro”, una de las obras más influyentes de la literatura rioplatense. Su figura quedó asociada de forma permanente a la tradición gauchesca.

1759. Nació en Marbach Friedrich von Schiller, poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán. Fue una de las grandes figuras del clasicismo de Weimar y uno de los autores centrales de la literatura alemana.

1493. Nació Paracelso, médico, alquimista y astrólogo suizo, considerado por muchos como uno de los precursores de la toxicología. Su pensamiento desafió saberes tradicionales y dejó una influencia duradera en la historia de la medicina.

1483. Nació en Eisleben Martín Lutero, teólogo y reformador alemán que impulsó la Reforma protestante. Su prédica tuvo un impacto decisivo en la vida religiosa, cultural y política de Europa moderna.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.