La bóveda secreta del expresidente de Paraguay hallada detrás de una pared falsa

En Paraguay, la fiscalía continúa investigando al expresidente Santiago Peña, quien permanece en prisión preventiva acusado de presuntos delitos relacionados con el quiebre de Ueno Bank. Mientras tanto, investigadores intentan abrir una bóveda descubierta el domingo durante un allanamiento a su residencia de verano en San Bernardino, a unos 50 km de Asunción.

“No pudimos terminar con la labor que estábamos realizando justamente porque encontramos una bóveda de seguridad” de “alta complejidad”, dijo ayer lunes la fiscal Silvia González.

Los investigadores evalúan pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, o de otros familiares para desbloquearla, explicó el fiscal Christian Benítez al medio local ABC. También evalúan una detonación controlada.

“(La detonación) es un análisis nada más, los expertos van a ser los que nos van a decir cuál es la mejor manera de poder abrir eso. Todavía no hay una postura concreta, pero sí estamos trabajando con personas que nos van a poder guiar para buscar la mejor manera de poder abrir esa segunda compuerta”, expresó.

El principal interrogante es cuáles son los eventuales daños que podría ocasionar la detonación, no solo en los elementos guardados dentro de la habitación sino incluso en la casa. Sobre la bóveda se encuentra una pileta y la propiedad está asentada en una zona de terreno elevado. El fiscal descartó por el momento el traslado al expresidente preso del Regimiento Escolta Presidencial a su domicilio para lograr acceder a la bóveda. “De momento, todavía no es una de las opciones que estamos analizando”, dijo.

Según el diario ABC Color, la caja fuerte, ubicada tras una pared falsa, cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de fabricación israelí. El acceso requiere códigos y varias verificaciones, incluido el reconocimiento del iris del propietario, que hasta el momento no ha tenido éxito.

El fiscal mencionó que los investigadores manejan la hipótesis de que el compartimento podría funcionar como una habitación de seguridad. “Se sostiene que podría ser una habitación de pánico”, señaló.

La casa fue financiada parcialmente mediante préstamos de Ueno Bank, cuyas cuotas mensuales, según la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.

Según la acusación de Fiscalía, Ueno Bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 “dos préstamos simultáneos” por unos 577.192 dólares (al cambio actual) destinados “a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino”.

Este préstamo, agrega el documento, debía pagarlos con cuotas mensuales de unos 38.880 dólares, “equivalentes a seis veces su remuneración presidencial”.

La fiscalía acusa a Peña de haber usado su influencia para favorecer a Ueno Bank, un banco digital de apenas tres años de vida, ya que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución.

Se le señala de engordar el banco con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

También lo acusan de haber nombrado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno Bank, lo cual despierta sospechas de un potencial conflicto de interés.

El rastro del dinero

La Fiscalía de Paraguay pidió cooperación a Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar posibles activos vinculados a Ueno Bank.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó en conferencia de prensa que mantiene contactos con autoridades de los tres países para identificar bienes de las personas y empresas investigadas, entre ellas el exmandatario y otras 26 personas.

Las gestiones buscan “localizar bienes y poder determinar exhortos o cartas rogatorias que sean tendientes a incorporar pruebas y también lograr el aseguramiento con fines de decomiso de los bienes”, dijo Doldán. “No podemos entrar en detalles sobre personas específicas o jurídicas, pero sepan que (son objeto) todas aquellas que estén vinculadas, de manera directa o indirecta, con la posibilidad de bienes en el extranjero”, agregó durante una conferencia de prensa.

Nuevo gabinete

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió ayer lunes a todos sus ministros y altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición, en una reorganización del gobierno tras la destitución de Santiago Peña.

Alliana asumió el viernes tras la destitución en un juicio político y detención de Peña.

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, anunció Alliana en un comunicado.

El nuevo presidente ya había iniciado una renovación de su gabinete. Ayer lunes tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja en Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe de Gabinete. El mandatario propuso asimismo al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central (BCP), cuyo nombramiento requiere aprobación del Senado.

Con información de EFE y AFP