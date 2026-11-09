Qué se celebra hoy, lunes 9 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen una selección de un día como hoy con hechos históricos y nacimientos destacados de esta fecha en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 9 de noviembre alrededor del mundo

Durante la noche del 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, la barrera que durante 28 años separó a Berlín Occidental de Berlín Oriental y del resto de la República Democrática Alemana. Ese día, el portavoz del gobierno de la República Democrática Alemana, Günter Schabowski, informó en una conferencia de prensa que se permitirían los viajes al exterior sin restricciones previas y que la medida entraría en vigor de inmediato.

El inesperado anuncio provocó una reacción inmediata: miles de personas se concentraron en los puestos de control y, ante la presión de la gente, los guardias terminaron cediendo y permitiendo el paso libre hacia el oeste. En las horas siguientes se produjo un éxodo masivo y, al día siguiente, los ciudadanos comenzaron a picar el hormigón y retirar fragmentos del Muro, lo que marcó el inicio de su desmantelamiento definitivo que se produciría meses después.

Muro de Berlín.

Eventos históricos que ocurrieron un 9 de noviembre

2014. España conquistó las tres coronas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad luego de que Alex Márquez se consagrara en Moto3 en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste. Antes ya lo habían logrado Marc Márquez en MotoGP y Tito Rabat en Moto2.

Alex Márquez.

1989. La caída del muro de Berlín se convirtió en el símbolo del derrumbe del bloque soviético en Europa. La población comenzó su demolición física y Berlín dejó de estar dividida, en uno de los hechos históricos más trascendentes del siglo XX.

1965. Un apagón eléctrico de gran magnitud dejó sin suministro a millones de personas en ocho estados de la costa este de Estados Unidos y también en parte de Canadá. La interrupción afectó durante 14 horas a unas 36 millones de personas, incluida la ciudad de Nueva York.

1944. La Academia Sueca volvió a entregar los premios Nobel por primera vez desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ese año, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado al Movimiento Internacional de la Cruz Roja.

1938. En Austria y Alemania tuvo lugar la llamada Noche de los Cristales Rotos, una ofensiva organizada contra la población judía. Fueron atacadas sinagogas, cementerios, comercios y viviendas, en un episodio central entre las efemérides más recordadas de la persecución antisemita en Europa.

1923. Fracasó en Alemania el Putsch de Múnich, el intento de golpe de Estado impulsado por Adolf Hitler y miembros del Partido Nacionalsocialista. Tras un tiroteo con la policía, Hitler resultó herido y luego fue detenido.

1918. El káiser Guillermo II abdicó en Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Ese paso abrió la proclamación de la República de Weimar y marcó una transformación política decisiva en el país.

1893. Finalizó la construcción del Canal de Corinto en Grecia después de una década de obras. La vía, de 6.300 metros de longitud, permitió unir el golfo de Corinto con el mar Egeo y evitó rodear la península del Peloponeso.

1799. Napoleón Bonaparte dio en París el golpe de Estado del 18 de Brumario, que puso fin al Directorio e inició el Consulado. El episodio marcó su ascenso al poder y figura entre los grandes hechos históricos de Francia.

1729. Se firmó el Tratado de Sevilla entre España, Francia y Gran Bretaña, al término de la guerra angloespañola de 1727-1729. El acuerdo garantizó a España los ducados de Toscana, Parma y Florencia.

Quiénes nacieron un 9 de noviembre

1934. Nació en Nueva York Carl Sagan, astrónomo y divulgador científico estadounidense. Fue pionero en exobiología, impulsó el proyecto SETI y alcanzó popularidad mundial con la serie televisiva Cosmos.

Carl Sagan.

1914. Nació en Viena Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida artísticamente como Hedy Lamarr. Además de su trayectoria como actriz, desarrolló aportes en telecomunicaciones que resultaron clave para tecnologías de transmisión de datos.

1841. Nació en el Palacio de Buckingham, en Londres, Eduardo VII, quien se convertiría en el primer monarca británico de la casa de Windsor. Su figura quedó asociada a una etapa de acercamiento diplomático entre Gran Bretaña y otras potencias europeas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.