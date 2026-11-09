Los 14 principales puertos del mundo crearán una nueva red de lucha conjunta contra el narcotráfico

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reunirán hoy y el martes en París, en un encuentro al que asistirá el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su primer viaje internacional tras el revés electoral sufrido por los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en Estados Unidos.

La reunión, la última presidida por Francia antes de pasar el testigo a Estados Unidos a finales de año, estará centrada en la coordinación internacional ante las principales crisis geopolíticas, especialmente las guerras de Ucrania y Oriente Medio, así como en los desafíos de la inteligencia artificial (IA) y las amenazas a la seguridad, precisó el Ministerio francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Por su parte, Rubio promoverá “los intereses estadounidenses” durante sus encuentros con sus homólogos del G7, según anunció el Departamento de Estado estadounidense. Su presencia en París se produce después de que los republicanos sufrieran importantes pérdidas electorales, un resultado que podría limitar el margen de actuación de la Administración de Trump en política exterior.

El encuentro reunirá a los ministros de Exteriores de los siete países miembros (Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón) y a representantes de cinco países invitados: Arabia Saudí, Brasil, Corea del Sur, Egipto y Ucrania.

Barrot presidirá la reunión, en la que uno de los principales objetivos será avanzar en iniciativas impulsadas por Francia, entre ellas la reconstrucción de infraestructuras ucranianas dañadas por los ataques rusos y el refuerzo de la cooperación internacional contra el narcotráfico.

Los catorce principales puertos de todo el mundo lanzarán hoy lunes una red para la lucha contra el narcotráfico, en el marco de la reunión del G7 de exteriores en Francia, según anunció ayer el gobierno galo.

Esa red utilizará elementos como la inteligencia artificial para conectarse entre sí y permitir la búsqueda de mercancías ilegales procedentes del tráfico d estupefacientes.En declaraciones a la radio RTL, Barrot afirmó que “el 70 % de los estupefacientes que entran en el país transitan a través de los puertos” por lo que la coordinación entre ellos, tanto los de salida como los de llegada, “permitirá estrangular este tráfico”.

Con información de EFE y AFP