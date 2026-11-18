El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó que en la noche del domingo 13 y el lunes 14 de diciembre de 2026 se podrá observar desde Uruguay el pico de Gemínidas, una de las lluvias de meteoros más importantes del año por la tasa de destellos por hora que se esperan.

Este evento astronómico, que se puede ver desde los hemisferios sur y norte, permitirá ver unos 120 meteoros por hora a 22° sobre horizonte uruguayo. Curiosamente, según el OALM, no proviene de los restos de un cometa sino que tiene como asteroide padre al 3200 Phaethon.

¿Cómo ver la lluvia de Gemínidas en Uruguay?

Para observar la lluvia de Gemínidas hay que usar a Júpiter como guía para orientarse hacia la constelación de Géminis. El mejor momento para ver esta lluvia de estrellas desde Montevideo suele ser en las primeras horas de la madrugada, cuando hay menos luz de la Luna. En esas fechas, el satélite natural de la Tierra se encontrará en su fase de Luna Creciente, lo que podría ayudar a distinguir mejor a los meteoros en el cielo.

Gemínidas.

Para obtener una mejor visibilidad de este fenómeno, se recomienda ir a zonas con baja contaminación lumínica.

Como es habitual en otras lluvias de meteoros, no se necesitan instrumentos para la observar a la lluvia de Gemínidas: solo hay que tener paciencia y contar con un cielo despejado hacia la posición del radiante.

Descubrimiento de la lluvia de Gemínidas

La lluvia de Gemínidas, popularmente conocida como "estrellas fugaces", es un fenómeno que cada año se desarrolla sobre el 14 de diciembre, según el Observatorio Astronómico Nacional de España.

Constelación Géminis. Foto: OALM

El origen de las Gemínidas "fue un misterio durante siglos pues no se sabía asociar la lluvia de meteoros con ningún cometa periódico conocido".

Fue en el año 1983 cuando el telescopio espacial de infrarrojos IRAS (lanzado por la NASA) "identificó un asteroide, llamado Phaethon, y al estudiar su órbita, se concluyó que era este asteroide el que causaba la lluvia de estrellas", detalla el observatorio. "Se trata pues de un caso peculiar, pues prácticamente todas las otras lluvias de meteoros conocidas están causadas por cometas", agrega.

Phaethon tarda poco menos de año y medio en completar su órbita en torno al Sol, según el OALM.

Para ver el calendario entero de eventos astronómicos del Observatorio Astronómico Los Molinos, hacer clic en este enlace.