La crianza de los pingüinos en la Antártida y la carrera contra el tiempo que enfrentan para conseguir alimento serán el eje de la charla que presentará la bióloga e investigadora uruguaya Ana Laura Machado el próximo miércoles 18 de noviembre en Montevideo. La científica, encargada del Departamento de Ciencia del Instituto Antártico Uruguayo, participará en la primera edición en Uruguay de “Las que cuentan la ciencia”, una propuesta de divulgación que busca acercar las investigaciones al público general y dar mayor visibilidad al trabajo de las mujeres en el ámbito científico.

Bajo el título “Pingüinos a contrarreloj”, Machado abordará cómo la disponibilidad de alimento y sus variaciones a lo largo de los años influyen en el ciclo reproductivo de estas aves. La investigadora estudia desde hace seis años a los pingüinos en la Antártida y utiliza estas especies como indicadores del estado del ecosistema, con especial atención en sus estrategias de alimentación y en los cambios que experimentan a lo largo del tiempo.

“En el fondo, en la época reproductiva, que es cuando nosotros trabajamos con ellos, para ellos es una carrera a contrarreloj porque tienen muy poquito tiempo”, explicó Machado a El País. La científica estudia cómo la variabilidad ambiental y el impacto humano, particularmente el de las pesquerías sobre las presas de los pingüinos, pueden incidir en sus posibilidades de conseguir alimento.

El trasfondo de la charla

Sin embargo, la charla no se limitará a los aspectos biológicos de la investigación. Machado contó que uno de los desafíos de la convocatoria fue encontrar una forma de vincular su línea de trabajo con el tema central de esta edición —el tiempo— y, al mismo tiempo, incorporar una dimensión personal relacionada con los desafíos que enfrentan las mujeres que se dedican a la ciencia.

La idea surgió, en parte, de su experiencia como madre. “Pensé en los pingüinos, cómo crían y cómo consiguen alimento”, relató. A partir de esa conexión, decidió relacionar los tiempos que demanda la crianza con las exigencias que enfrentan estas aves durante la temporada reproductiva. La propuesta también le permitió reflexionar sobre la maternidad, la vida de las investigadoras y los desafíos de desarrollar una carrera científica.

“Me pareció como un lindo desafío y, por otro lado, fue también un halago, un honor ser una de las seleccionadas para esta presentación”, señaló Machado sobre su participación. La investigadora explicó que el formato supone una experiencia diferente de las instancias de comunicación a las que está acostumbrada en el ámbito académico, en las que suelen exponerse los objetivos y resultados de un trabajo.

“Es muy distinto a lo que estamos más acostumbrados en el ámbito académico. Esto es más como hacer una divulgación para todo público”, sostuvo. Machado contó que, cuando recibió la invitación, no conocía el formato y decidió mirar en YouTube las presentaciones anteriores. La experiencia le resultó “buenísima, súper interesante y, sobre todo, muy desafiante”.

Pingüino parado sobre la nieve en la Antártida. Foto: Canva.

Cómo surgió "Las que cuentan ciencia"

La iniciativa nació en 2018 en Córdoba, España, impulsada por la Universidad de Córdoba, y desde entonces ha extendido sus actividades a otros países. Elena Lázaro Real, periodista y directora de la Unidad de Cultura Científica de esa universidad, además de organizadora del evento, explicó a El País que “Las que cuentan la ciencia” es un programa de divulgación científica que incluye distintas acciones, aunque su formato más conocido son los espectáculos de charlas en teatros y espacios culturales.

La primera expansión internacional llegó en 2023, cuando una universidad de Guayaquil, Ecuador, propuso desarrollar una versión local tras conocer el modelo español. La iniciativa contó con el impulso de la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en ese país y tuvo una buena recepción. Posteriormente, el interés de otras instituciones permitió extender la propuesta. Este año se realizó una edición en Chile, el 22 de octubre, y Uruguay será el siguiente destino.

“Fue la Embajada directamente la que se puso en contacto con nosotros para replicarlo en Montevideo”, contó Lázaro Real. Desde julio, los organizadores trabajan en la selección de las investigadoras y en la preparación de los textos y las presentaciones, con la coordinación local de la periodista científica Daniela Hirschfeld.

El objetivo va más allá de comunicar resultados científicos. Según explicó la organizadora, el espectáculo busca que el público pase un buen rato, aprenda y conozca el trabajo de las mujeres que investigan en distintas disciplinas. “Es un espectáculo de ocio”, señaló, y aclaró que está pensado principalmente para un público adulto, no infantil.

Cada edición tiene un tema central que funciona como hilo conductor entre las exposiciones. Este año es el tiempo, por lo que las participantes reflexionarán sobre esa dimensión desde sus respectivas áreas de conocimiento. No todas hablarán exclusivamente de sus propias investigaciones: la propuesta también permite abordar cuestiones más generales y conectar la ciencia con experiencias cotidianas.

En esa línea, Lázaro Real destacó que el programa pretende visibilizar a las mujeres en la ciencia y promover la creación de redes entre investigadoras de distintos países. La organización trabaja en la construcción de una red internacional que permita conectar a quienes participan en las diferentes ediciones. Además, el proyecto cuenta con una línea de mentoría dirigida a niñas y adolescentes, que busca acercarlas a la investigación a través de la preparación y presentación de sus propias charlas.

Afiche del evento "Las que cuentan ciencia", donde se visibilizará el rol de las mujeres en investigaciones. Imagen de difusión.

Ocho expositoras cuentan su experiencia

La edición uruguaya reunirá a ocho expositoras. Además de Machado, participarán Sol Scavino Solari, con “¿Dueñas del tiempo?”; Mariana Trillo López, con “El último macho”; Hellen Daghero Villanueva, con “El intestino apurado”; Fernanda Olivar Rodríguez, con “Mujeres negras y tiempo espiral”; Claudina Rattaro Eugui, con “Más conectadas, más rápido, ¿más tiempo?”; Joanna Lado Lindner, con “Conservar, madurar, resistir”; y Elena Lázaro Real, con “Las que cuentan en la ciencia”. La presentación estará a cargo de Daniela Hirschfeld.

El encuentro se realizará el miércoles 18 de noviembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural de España, en Montevideo. La entrada será gratuita, pero los lugares se asignarán por orden de llegada debido a la capacidad del recinto. Los tickets se repartirán en el hall del centro cultural desde las 18:00.

La edición local cuenta con la colaboración de la Universidad de la República y el auspicio de la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Uruguay, además del respaldo de instituciones españolas vinculadas a la ciencia y la igualdad. Entre sus objetivos está fortalecer las habilidades comunicativas de las investigadoras, promover el intercambio iberoamericano en cultura científica y ofrecer a la ciudadanía nuevas formas de acercarse a la investigación.

Para Machado, la preparación también ha implicado adaptar el contenido y la presentación a un escenario diferente del habitual. Las expositoras ya participaron en varios encuentros virtuales y ensayos, y el martes 17 tendrán la última instancia presencial en el Centro Cultural de España, antes de la presentación abierta al público.