Dos asteroides pasan este lunes cerca de la Tierra: a qué hora será y cómo ver este "fenómeno bastante raro"

Dos asteroides de dimensiones semejantes al meteorito que cayó en la región siberiana de Cheliábinsk en 2013 pasarán este lunes 18 de mayo junto a la Tierra, informó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

Ambos cuerpos celestes fueron descubiertos inesperadamente pocos días antes de aproximarse al planeta, y aunque se acercarán de forma sucesiva a distancias de entre 91.000 y 230.000 kilómetros, los científicos aseguraron que el fenómeno no representa ningún peligro para la humanidad.

Avistamiento inesperado en el espacio exterior

Los objetos astronómicos, bautizados por los científicos como 2026 JH2 y 2026 KB, fueron detectados de forma casual los pasados 10 y 13 de mayo. "Hoy ocurrirá un fenómeno bastante raro, el paso al unísono de dos grandes asteroides en las inmediaciones de la Tierra", comunicó el Laboratorio de Astronomía Solar a través de su canal oficial de Telegram. Los astrónomos llamaron en broma a estas rocas espaciales como los nuevos "meteoritos de Cheliábinsk" debido a las fuertes similitudes en su escala física.

El reporte científico advirtió que los dos objetos poseen un diámetro estimado en unos 20 metros. Esta medida los vuelve casi idénticos al meteorito de Cheliábinsk, el cual impactó en territorio ruso el 15 de febrero de 2013 y se mantiene registrado como el mayor cuerpo celeste en haber colisionado con el planeta en lo que va del siglo XXI. De acuerdo con los investigadores, el hallazgo tardío de estas masas rocosas "muestra una vez más cuán inesperadamente puede emerger del espacio un cuerpo celeste bastante grande, capaz de ocasionar considerables destrozos" si su trayectoria fuera de colisión directa.

Dos asteroides se aproximan a la Tierra Foto: Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia

Cuándo pasarán los asteroides y cuál se podrá ver

El primero de los objetos en aproximarse será el 2026 KB, cuyas dimensiones son ligeramente menores a las de su compañero. Los cálculos matemáticos de la institución rusa indican que este elemento se desplazará a unos 230.000 kilómetros de la superficie terrestre. El momento de máximo acercamiento quedó registrado para este lunes a las 15:15 GMT (12:15 horas de Uruguay).

Por su parte, el segundo bloque de roca espacial, denominado 2026 JH2 y con un volumen sutilmente mayor, registrará su punto crítico de proximidad durante la madrugada de este martes a las 21:00 GMT del lunes (18:00 de Uruguay). En este caso, la distancia total se reducirá a unos 91.000 kilómetros de la Tierra. Si bien la comunidad científica internacional ha catalogado eventos históricos con menores márgenes de distancia, este suceso destaca por ser el pasaje más cercano documentado para un cuerpo celeste de este porte en lo que va del año 2026.

Las autoridades del centro de investigación emitieron un mensaje de absoluta tranquilidad para la población general. "Ambos cuerpos no representan peligro alguno para la Tierra", afirmaron los especialistas de forma tajante. En el mismo sentido, la institución bromeó sobre la inmutabilidad de las órbitas calculadas al señalar que "en este caso, pocas horas antes de su paso, ninguna fuerza de la naturaleza, salvo la intervención divina, puede alterar el movimiento del asteroide y dirigirlo hacia la Tierra".

Finalmente, el reporte detalló que el objeto 2026 JH2 ofrecerá una oportunidad singular para los entusiastas de la astronomía. Debido a su marcada proximidad con la atmósfera, el fenómeno podrá ser observado desde la superficie utilizando herramientas ópticas de carácter semiprofesional, tales como catalejos dotados con un aumento mínimo de +12. Sin embargo, los expertos advirtieron que su captura mediante lentes fotográficas convencionales resultará compleja debido a la elevada velocidad de desplazamiento que registra en el firmamento. "Así que, saludemos hoy a las rocas y esperemos con ilusión a nuestros próximos visitantes", concluyó la entidad científica.

Con información de EFE