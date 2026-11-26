Una cría hembra de guacamaya de Spix nació en octubre en el Zoológico de Sao Paulo, Brasil, tras 28 días de incubación artificial y la intervención directa de especialistas para romper el cascarón. Bautizada como "Hope" (Esperanza en español), el ave representa un avance clave en la preservación de una especie declarada extinta en estado salvaje desde hace más de dos décadas y con apenas unos 330 ejemplares vivos en el mundo.

Conocida en Brasil como ararinha azul y popularizada a nivel masivo por el personaje Blu de la película animada "Río" de Disney, la cría llegó al mundo en el intento número 101. Desde que los guacamayos llegaron al parque, habían puesto cien huevos sin fecundar, por lo que este nacimiento marca un hito dentro del programa de conservación desarrollado en el recinto paulista.

La evolución inicial de la hembra recién nacida exige vigilancia constante. El zoológico informó a través de Facebook que el polluelo pesaba apenas 13 gramos al nacer, superaba los 30 gramos poco después y recibe alimentación manual cada dos horas durante una etapa catalogada como "sumamente frágil".

Intervención decisiva en la incubación artificial de la guacamaya de Spix

El proceso de incubación artificial demandó precisión técnica y atención permanente. Fernanda Guida, bióloga jefa del sector de aves del zoológico, explicó a El País de Madrid que el huevo permaneció 26 días a 37,5 grados y con una humedad de entre 40% y 45%, momento en el que debía asomar el pico del polluelo.

La bióloga Fernanda Guida junto a Hope, la guacamaya de Spix (Cyanopsitta spixii) que nació en octubre en el Zoológico de São Paulo, Brasil. Foto: Miguel Schincariol/AFP.

Ante la ausencia de señales tras ese plazo, el equipo decidió aguardar un margen adicional antes de actuar. "Esperamos dos días y al final tuvimos que intervenir y romper el cascarón. Estaba intentando nacer sin conseguirlo. Estaba mal colocada", relató Guida, quien definió el nacimiento como un punto de inflexión para los esfuerzos de conservación y explicó que eligieron el nombre "Esperanza" porque simboliza el futuro de toda la especie.

Un historial de extinción en la naturaleza

La guacamaya de Spix desapareció de las sabanas tropicales del noreste de Brasil en los años 2000, tras un prolongado descenso de población, según el medio español. Originaria de la zona de Curaçá, en el interior semiárido del estado de Bahía, la especie figura como extinta en la naturaleza desde el año 2000 según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mientras que la clasificación oficial brasileña la ubica como "Extinta en Estado Silvestre y En Peligro Crítico".

Durante años, el Zoológico de Sao Paulo contaba con pocos ejemplares, algunos de edad avanzada. El panorama cambió en agosto de 2023, cuando un criadero privado dejó de participar en el plan nacional de conservación y el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil solicitó apoyo al zoológico, que levantó un recinto específico para recibir 27 aves.

Ejemplar de guacamaya de Spix (Cyanopsitta spixii), ave en peligro de extinción. Foto: Miguel Schincariol/AFP.

Objetivos de reproducción y futuro de la especie

Con la llegada de Hope, el Zoológico de Sao Paulo reúne ahora 28 guacamayas de Spix bajo cuidado humano, dentro de una población global estimada en 330 ejemplares. Según El País de Madrid, el ave no será exhibida al público ni devuelta de inmediato a su entorno, sino que pasará a integrar el programa de reproducción de la especie.

"Este nacimiento representa el trabajo de un equipo que se dedica diariamente a conocer el comportamiento de estas aves, comprender sus necesidades y ofrecer las mejores condiciones para su reproducción. Es un proceso que exige conocimientos técnicos, atención a los detalles y mucha dedicación. Ver nacer a esta cría, después de tantos esfuerzos, es un logro colectivo y un estímulo para seguir avanzando", indicó Fernanda Guida.

Hope, la guacamaya de Spix (Cyanopsitta spixii) que nació en octubre en el Zoológico de São Paulo, Brasil. Foto: Miguel Schincariol/AFP.

Desde el gobierno brasileño señalan que la iniciativa busca asegurar la supervivencia del ave y preparar condiciones para eventuales reintroducciones en su hábitat natural. Aunque hoy no vuelan guacamayas de Spix en Curaçá, los técnicos apuntan a que el bioma pueda recibir ejemplares a mediano o largo plazo cuando existan garantías suficientes.