Decenas de millones de cangrejos rojos comenzaron su migración anual en la Isla de Navidad, un territorio australiano del océano Índico, en un desplazamiento que transformó carreteras, senderos y pasos especialmente construidos en verdaderos ríos rojos. El fenómeno, supervisado por Parks Australia, obliga cada año a cerrar tramos de rutas y a reorganizar la circulación vehicular de la isla para evitar atropellos masivos.

El movimiento responde a un ciclo estrictamente reproductivo. Los crustáceos abandonan los bosques del interior y avanzan hacia la línea costera para aparearse. Luego, las hembras permanecen cerca del océano y liberan sus huevos directamente en el agua durante la marea alta. De acuerdo con Euronews, los animales sincronizan el viaje para desovar antes del amanecer, cuando la marea alta se retira durante el último cuarto de luna.

Por qué migran los cangrejos rojos de la Isla de Navidad

La migración ocurre entre octubre y diciembre y se activa con las primeras precipitaciones de la temporada húmeda, combinadas con las fases lunares, según detalló El Tiempo. Esa doble señal —lluvia y ciclo lunar— marca el inicio de un desplazamiento que se repite todos los años y que se considera el principal atractivo turístico del territorio.

La especie habita casi de manera exclusiva en la Isla de Navidad.

Según reportes de CityNews, la población de cangrejos rojos se más que duplicó en los últimos cinco años: pasó de 50 millones de ejemplares a superar los 100 millones. El incremento se atribuye en parte a las medidas de control aplicadas contra su principal amenaza en el ecosistema local, la especie invasora conocida como hormiga loca amarilla.

Puentes, túneles y cierres de rutas para proteger la migración

La infraestructura vial de la isla se adapta de forma temporal durante la temporada migratoria. Las autoridades suspenden el tránsito en los tramos donde se registra el paso de los animales e instalan barreras de contención. También funcionan pasos subterráneos y estructuras elevadas, entre las que se destaca el puente oficial para cangrejos construido sobre la vía Murray Road, al sur de Drumsite, que permite el cruce sin interferir con la circulación.

De acuerdo con Euronews, los preparativos comienzan meses antes: los trabajadores despejan los pasos subterráneos, construyen puentes especiales e instalan kilómetros de barreras junto a las carreteras para mantener a los cangrejos alejados del tránsito. Las imágenes difundidas por el medio citado muestran grandes grupos cruzando rutas, trepando por pasos elevados y siguiendo las barreras diseñadas para guiarlos con seguridad.

Barreras de contención para que los cangrejos puedan migrar de manera segura en la Isla de Navidad en Australia. Foto: Captura de Youtube/Euronews.

La comunicación con la población también forma parte del operativo. Se utilizan tableros de anuncios públicos y transmisiones de la radio local para informar en tiempo real sobre las rutas afectadas y los movimientos de los animales, además de señales de cierre de carreteras.

Según los registros de monitoreo mencionados por El Tiempo, los sectores donde resulta más accesible observar tanto el recorrido terrestre como el proceso de desove en la costa son Drumsite, Flying Fish Cove, Ethel Beach y Greta Beach.

Con información de El Tiempo/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.