Un equipo de científicos describió una nueva especie de serpiente ciega en la meseta de Qinghai-Xizang, en China, el altiplano terrestre más extenso y elevado del planeta, con una superficie de 2.500.000 kilómetros cuadrados. El animal, bautizado Indotyphlops gyirongensis, fue encontrado al costado de un camino en una zona boscosa próxima a la frontera entre China y Nepal, y su aspecto recuerda al de una lombriz de tierra de gran tamaño.

El hallazgo fue publicado en la revista científica ZooKeys el 17 de setiembre de 2026. El ejemplar estudiado es una hembra que mide 26,5 centímetros de longitud total, con una mancha cefálica de color crema claro y un cuerpo marrón claro cuya tonalidad se va atenuando hacia la cola. Como ocurre con todas las serpientes ciegas, sus ojos están reducidos y ubicados debajo de las escamas de la cabeza.

Por qué este tipo de serpientes son poco comprendidas

Los investigadores combinaron comparaciones morfológicas con análisis filogenéticos moleculares para confirmar que se trataba de una especie no descrita hasta ahora. El dato más contundente es genético: la divergencia respecto de sus parientes más cercanos supera el 18,3 % de distancia.

A ese resultado se suma un conjunto de rasgos físicos que permiten diagnosticar la especie: gran tamaño, con 265 milímetros de longitud total; patrón de imbricación supralabial T-V; 18 hileras de escamas en la mitad del cuerpo; 432 escamas mediodorsales en total; 17 subcaudales; dos infralabiales; ausencia de espina terminal en la cola y una mancha clara en la cabeza.

El análisis ubicó a la nueva serpiente dentro de la familia Typhlopidae, la más rica en especies y la de distribución más amplia entre las cinco familias de serpientes ciegas. Según señalan los autores del estudio, los hábitos esquivos, la vida fosorial —bajo tierra— y una morfología muy conservada hacen que la taxonomía y la sistemática de este grupo sigan siendo poco comprendidas.

Dimensiones del ejemplar de la serpiente ciega de Gyirong. Foto: ZooKeys.

Por qué el se trata de un hallazgo tan importante

Las serpientes ciegas viven bajo tierra o entre troncos caídos y hojarasca, según BBC Wildlife Magazine. El nombre científico del grupo, Scolecophidia, proviene de dos palabras del griego antiguo que se traducen como "lombriz" y "serpiente", en referencia justamente a su apariencia y a su estilo de vida subterráneo.

Microhábitat del ejemplar tipo de Indotyphlops gyirongensis. Foto: ZooKeys.

"Sugerimos el nombre común 'serpiente ciega de Gyirong' para esta nueva especie", escribieron los autores en el trabajo. La denominación alude a la localidad de Gyirong, cercana al punto donde fue recolectado el ejemplar.

Por ahora, la especie solo se conoce en Xizang, China. Sin embargo, dado que el descubrimiento se produjo a muy poca distancia del límite internacional, el equipo considera probable que también habite regiones de Nepal.

"En los últimos años, con la extensa exploración de campo que se está llevando a cabo en Xizang, China, se han registrado muchos taxones nuevos o nuevos registros nacionales, particularmente en las fronteras entre China y sus vecinos como India, Nepal y Bután", indicaron los investigadores, quienes concluyeron que esas zonas "necesitan mayor investigación".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.