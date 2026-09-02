Buscan voluntarios en España para vivir gratis en Canarias y cuidar animales: comida y habitación incluidas

Un programa en España busca voluntarios para vivir gratis en Islas Canarias a cambio de cuidar animales en un refugio ubicado en Fuerteventura, la segunda isla más grande del archipiélago español.

Esta oportunidad de estadía económica en el territorio español exige que los postulantes estén dispuestos a trabajar en el refugio por al menos tres semanas. La convocatoria se realizó a través del sitio web workaway.info, que muestra disponibilidad de cupos para los últimos meses de 2026 y todo 2027.

Los anfitriones detallan que su refugio de animales donde se deben desempeñar los voluntarios alberga especies que han sufrido maltrato y abandono. Entre los más de 200 ejemplares que viven en el sitio, hay caballos, burros, cerdos, ovejas y conejos, entre otros. El voluntariado solicita que se postulen personas que tengan amor y empatía por los animales.

Detalles del trabajo en este programa de voluntarios

Principalmente, buscan personas que ayuden con el cuidado de los animales y estén dispuestas a trabajar, sobre todo, durante las mañanas, aunque algunos trabajos específicos requieren trabajar por la tarde.

Entre las tareas detalladas, se especifica la limpieza de los recintos, la alimentación y cepillado de los animales, medicación, y el uso de herramientas para mejorar y construir recintos.

Refugio de animales en Islas Canarias que acepta voluntarios. Foto: Workaway.

Qué se ofrece a cambio de trabajar con animales

A cambio del trabajo de voluntario requerido, el programa ofrece las siguientes comodidades a sus trabajadores:



Alojamiento con baño y habitación compartida con otros voluntarios.

Sábanas, almohadas, toallas, mantas y lavadora para usar libremente.

WiFi rural.

Cocina común equipada para preparar comida.

Variedad de frutas, verduras, legumbres e ingredientes básicos para desayunar.

La publicación aclara que no se provee comida preparada, pero sí proporciona los insumos necesarios para cocinar.

Además, recomienda llevar ropa deportiva, zapatos cerrados para trabajar en el exterior, camisetas de manga corta, gorras, gafas de sol y protector solar.

Por otro lado, el refugio está en una zona tranquila de Fuerteventura y alejado de la ciudad. Esto ofrece acceso a playas (ubicada a unos 10-15 km), caminos para hacer senderismo, y transporte público a unos 40 minutos caminando, aunque éste es poco frecuente.

Voluntaria cuidando animales en el refugio de Fuerteventura. Foto: Workaway.

Los supermercados, farmacias, tiendas y restaurantes más cercanos están en los pueblos Antigua, Valles de Ortega, Tuineje o Caleta de Fuste.

Requisitos específicos para participar del programa

El santuario de rescate animal exige que los voluntarios hablen un español intermedio. También señala que todos aquellos que no tengan una ciudadanía europea deben contar con el visado adecuado para trabajar en el sitio. Se recomienda realizar esta gestión antes de viajar, para evitar inconvenientes con los documentos.

Actividades para hacer en Fuerteventura

Según el portal Visitfuerteventura.com, algunas de las atracciones para hacer en esta localidad de Islas Canarias son:

