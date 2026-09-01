Buscan voluntarios para vivir gratis en Puerto Rico con cama incluida por 20 horas semanales de trabajo

Una casa de huéspedes ubicada en San Juan, Puerto Rico, busca voluntarios para tareas de limpieza y entrega de comidas a cambio de alojamiento. La propuesta consiste en dedicar 20 horas semanales a mantener impecable un apartamento de un dormitorio con seis camas y áreas comunes, a cambio de una cama en habitación compartida, uso libre de lavandería y cocina equipada.

La oferta publicada en el sitio Worldpackers está dirigida a personas mayores de 18 años, solas, en pareja o en dúos de amigos, con conocimientos básicos de inglés o español.

En qué consiste el trabajo voluntario en San Juan

Las tareas principales incluyen ordenar la cocina, el baño, la sala de estar y los dormitorios de la vivienda. En los días de check-in de nuevos huéspedes, los voluntarios deberán lavar la ropa de cama y preparar las camas para la llegada de las visitas. La convocatoria también menciona colaboración ocasional en otras labores de limpieza y en la preparación y entrega de comidas.

Según el programa detallado del voluntariado, la limpieza semanal requerida demanda entre cinco y ocho horas. Las horas restantes hasta completar las 20 semanales se destinan a repartos de comida a través de plataformas como DoorDash o Uber Eats, utilizando una bicicleta eléctrica dentro del área del condado local.

San Juan, Puerto Rico.

Los horarios de trabajo se ubican generalmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, los siete días de la semana, según las reservas realizadas en sitios de alojamiento de corta estadía. Cada voluntario deberá cubrir entre dos y cuatro horas diarias durante cinco días a la semana, con dos días libres que deben coordinarse con otros voluntarios para garantizar que la casa tenga cobertura los siete días.

Condiciones y opciones de dedicación horaria

El programa exige una estadía mínima de un mes y el pago de un depósito de garantía reembolsable de 175 dólares. Quienes prefieran una carga horaria menor pueden optar por trabajar 10 horas semanales en lugar de 20, pagando 12 dólares por noche, la mitad de la tarifa regular de 25 dólares por noche.

La organización busca mantener siempre dos voluntarios en simultáneo, que no lleguen ni se retiren al mismo tiempo, para evitar vacíos en el cronograma de tareas. Si un voluntario extiende su estadía y necesita días específicos libres por otro empleo, la casa señala que puede intentar adaptarse a ese horario. También existe la posibilidad de trabajo ocasional en otras ubicaciones dentro de San Juan, para lo cual se ofrece ayuda con el transporte.

Costas de Puerto Rico.

Entre lo que no cubre el programa se encuentran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, gastos que quedan a cargo del voluntario.

Reglas de convivencia en la vivienda

La propuesta advierte que se trata de una casa ubicada en un barrio residencial tranquilo, por lo que no se permiten fiestas en el lugar y se establece horario de silencio a partir de las 22 horas. Se pide además cortesía hacia huéspedes, personal y vecinos, y cumplir con los horarios de limpieza para que los huéspedes puedan ingresar a sus habitaciones en el momento reservado.

La convocatoria, que registra una calificación de 4,5 en el portal Worldpackers, se presenta como "una gran oportunidad para ser parte de un equipo divertido y amigable", según describe el propio anuncio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.