El ingreso de Fabricio Bianchessi a Gran Hermano Uruguay dio para más de un momento inesperado. Mientras el participante se presentaba y luego intercambiaba piropos con Eliana Dide en la puerta de la casa, en la transmisión de YouTube de Canal 10 seguían sus intervenciones con atención. Y Magui Díaz hizo dos comentarios sexuales sin filtro que se sumaron a la secuencia.

La escena se vivió en la reacción al reality que conducen Agustín Gil, Johnny Tecuento y Díaz. Los tres estaban mirando y comentando la llegada del concursante de Paysandú, que se presentó como el "Chapa" y dejó varias frases provocadoras antes de comenzar el encierro.

En su video de presentación, el herrero de 31 años contó que nunca tuvo novia porque ama "demasiado a las mujeres como para estar con una sola" y se comparó con un "camionero fundido": "Cualquier viaje me sirve". También enumeró sus prioridades: primero las mujeres, después la familia y los amigos, y en tercer lugar el trabajo.

El cierre fue una declaración de confianza. "Yo tengo lo que se necesita para ganar este juego. Me sobra", aseguró, antes de pedir: "Agarrá la llave, cerrá la puerta y tirala por la ventana".

Apenas terminó la presentación, Díaz lanzó su primera ocurrencia: "Este entra y se culea a Jaz", en referencia a Jazmín Esquivel, la primera participante en ingresar a la casa. Pero su intervención más adelante, durante el encuentro del Chapa con Dide, provocó una reacción inmediata de sus compañeros.

“Saludame, churra”, le dijo Bianchessi a la comunicadora que lo esperaba en la puerta. Ella le devolvió el saludo con un “churro” y, cuando le pidió que se acercara, él aprovechó para insistir: “Ah, te gustó el churro, ¿eh?”.

No se entendió mucho que quiso decir!



Arrancó con toda #GranHermanoUY pic.twitter.com/qj7bjM9O5V — N Bolso (@N_Bols0) September 21, 2026

Dide llevó entonces la conversación al juego: "¿Qué es lo que te sobra para ganar Gran Hermano: Uruguay?". El participante empezó a responder: "Me sobra voluntad…". En ese momento, Díaz, a un costado del micrófono, completó la frase por su cuenta: “Y un metro de pi...”.

El comentario tomó por sorpresa a sus compañeros y desató una carcajada. “¡Lo dijo!”, exclamó Gil ante la intervención de la conductora, que había vuelto a comentar en términos sexuales la llegada del sanducero.

En la puerta de la casa, mientras tanto, Bianchessi explicaba cómo pensaba encarar la convivencia. “Voy a entrar con un perfil muy tranquilo, para no hacer mucha cagada”, anunció. Y enseguida agregó una descripción de sí mismo que puso en duda ese propósito: “Este es una máquina de hacer cagadas”.