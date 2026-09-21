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"Un metro de pi...": el derrape en vivo de una conductora de Canal 10 en la reacción a "Gran Hermano Uruguay"

Magui Díaz lanzó un comentario sexual sobre el "Chapa" durante la reacción al debut de "Gran Hermano: Uruguay". Sus compañeros quedaron atónitos y Agustín Gil exclamó entre risas: "¡Lo dijo!".

El País
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21/09/2026, 12:34
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El derrape de conductora de Canal 10 en pleno vivo.
El derrape de conductora de Canal 10 en pleno vivo.
Foto: Captura de YouTube @canal10.

El ingreso de Fabricio Bianchessi a Gran Hermano Uruguay dio para más de un momento inesperado. Mientras el participante se presentaba y luego intercambiaba piropos con Eliana Dide en la puerta de la casa, en la transmisión de YouTube de Canal 10 seguían sus intervenciones con atención. Y Magui Díaz hizo dos comentarios sexuales sin filtro que se sumaron a la secuencia.

La escena se vivió en la reacción al reality que conducen Agustín Gil, Johnny Tecuento y Díaz. Los tres estaban mirando y comentando la llegada del concursante de Paysandú, que se presentó como el "Chapa" y dejó varias frases provocadoras antes de comenzar el encierro.

En su video de presentación, el herrero de 31 años contó que nunca tuvo novia porque ama "demasiado a las mujeres como para estar con una sola" y se comparó con un "camionero fundido": "Cualquier viaje me sirve". También enumeró sus prioridades: primero las mujeres, después la familia y los amigos, y en tercer lugar el trabajo.

Primera polémica en "Gran Hermano Uruguay": falta una cama y hay un solo mate para los 21 participantes

El cierre fue una declaración de confianza. "Yo tengo lo que se necesita para ganar este juego. Me sobra", aseguró, antes de pedir: "Agarrá la llave, cerrá la puerta y tirala por la ventana".

Apenas terminó la presentación, Díaz lanzó su primera ocurrencia: "Este entra y se culea a Jaz", en referencia a Jazmín Esquivel, la primera participante en ingresar a la casa. Pero su intervención más adelante, durante el encuentro del Chapa con Dide, provocó una reacción inmediata de sus compañeros.

“Saludame, churra”, le dijo Bianchessi a la comunicadora que lo esperaba en la puerta. Ella le devolvió el saludo con un “churro” y, cuando le pidió que se acercara, él aprovechó para insistir: “Ah, te gustó el churro, ¿eh?”.

Dide llevó entonces la conversación al juego: "¿Qué es lo que te sobra para ganar Gran Hermano: Uruguay?". El participante empezó a responder: "Me sobra voluntad…". En ese momento, Díaz, a un costado del micrófono, completó la frase por su cuenta: “Y un metro de pi...”.

El comentario tomó por sorpresa a sus compañeros y desató una carcajada. “¡Lo dijo!”, exclamó Gil ante la intervención de la conductora, que había vuelto a comentar en términos sexuales la llegada del sanducero.

En la puerta de la casa, mientras tanto, Bianchessi explicaba cómo pensaba encarar la convivencia. “Voy a entrar con un perfil muy tranquilo, para no hacer mucha cagada”, anunció. Y enseguida agregó una descripción de sí mismo que puso en duda ese propósito: “Este es una máquina de hacer cagadas”.

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