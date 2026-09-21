“Un banana”: famosa argentina fulminó a un participante de "Gran Hermano Uruguay" y contó cómo lo conoció

Gran Hermano Uruguay tuvo este domingo su esperado estreno por Canal 10 y, como era de esperar, la primera gala también fue seguida desde el otro lado del Río de la Plata. Mientras Eduardo “Colo” Gianarelli conducía el debut, varios exparticipantes de la versión argentina comentaron en redes lo que ocurría en la casa uruguaya.

Una de las que estuvo atenta fue Catalina Gorostidi, participante de Gran Hermano Argentina en la edición 2023-2024, quien no dudó en meterse en una conversación de X y terminar revelando un dato sobre uno de los nuevos jugadores.

Todo comenzó cuando un usuario escribió: “A Bruno le pusieron ‘Acevedo’ en el cartel lo que quiere decir que hay otro Bruno que entra. Soy re pillo yo #GranHermanoUy”.

Otro usuario respondió: “Sí, entra un guardavidas”, en referencia a Bruno Reyes, el participante de 32 años que se presentó en la gala con ese oficio.

Fue entonces cuando Catalina apareció en la conversación y lo mandó al frente: “Lo conozco! En PDE lo conocimos, vino a Dgo! UN BANANAAAAAAAA”, escribió.

La referencia es a la temporada de verano en Punta del Este, donde Gorostidi participó de All Access, el ciclo de DGO Stream que conduce el Tucu López y que también cuenta con la presencia del uruguayo ganador de Gran Hermano Argentina, Tato Algorta, y Juli Argenta.

Reyes, por su parte, ingresó a la casa uruguaya dejando en claro desde el primer momento que pretende jugar fuerte. Tiene 32 años, es guardavidas en la playa La Olla de Punta del Este desde hace 12 años y también es profesor de educación física.

Durante su presentación se mostró confiado con su capacidad para manejarse dentro del reality. “Vine a jugar, a pasar bien y a que se note que llegué”, aseguró.

En el plano personal, reveló que terminó una relación de muchos años que describió como bastante tóxica y que actualmente comenzó a sentirse más cómodo con la soltería.

Pero hubo una frase de su presentación que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de la noche. Reyes se definió como “un bandido retirado y rehabilitado”.

Bruno Reyes es un guardavidas de 32 años que entró a la casa de "Gran Hermano Uruguay". Foto: @granhermano_uy

Inmediatamente se corrigió: “Bueno, ni tan retirado ni tan rehabilitado”, dijo mientras se levantaba la remera y mostraba su físico trabajado.

El guardavidas también explicó que para él conquistar mujeres es prácticamente un deporte. “Me entretiene”, confesó, antes de cerrar con una frase que dejó abierta la puerta a lo que pueda ocurrir durante el aislamiento: “Vamos a ver qué pasa adentro”.

Ahora, además de su presentación, Reyes ya tiene un antecedente fuera de la casa: el inesperado comentario de Catalina Gorostidi, quien aseguró conocerlo de su paso por Punta del Este y lo definió, sin demasiados rodeos, como “un banana”.