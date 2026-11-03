Sindicato de Canal 5 pidió que levanten el programa "Buscadores" tras polémicos dichos de Fernando Vilar

La Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional (ATTN), sindicato de Canal 5, reclamó el levantamiento del programa Buscadores luego de los polémicos comentarios realizados por Fernando Vilar durante una emisión del ciclo. La organización sindical considera que el episodio "no constituye un hecho aislado" y cuestionó la reiteración de expresiones que, a su entender, resultan incompatibles con los principios de un medio público.

El pronunciamiento sindical se produjo luego de que las autoridades de Canal 5, a través del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), también manifestaran su rechazo a los dichos del periodista y solicitaran una rectificación pública, algo que finalmente sucedió este martes en el comienzo de Buscadores.

"Me consta que esa pregunta con signo de interrogación al final fue ofensiva, violenta, discriminatoria, desacertada, desafortunada...", dijo el periodista y pidió disculpas a las personas que se sintieron agraviadas.

La controversia comenzó el viernes 30 de octubre, cuando Vilar, durante una entrevista a la médica y excandidata a la vicepresidencia Lorena Quintana, abordó el tema de las infancias trans y planteó una situación hipotética sobre un hijo de ocho años que manifestara sentirse niña.

"¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos? ¿Cómo se avanza en ese tema?", expresó el comunicador, en una intervención que rápidamente se viralizó y provocó numerosas críticas en redes sociales.

Fernando Vilar en "Buscadores": Foto: Captura Youtube.

El sindicato pide que "Buscadores" salga del aire

En su comunicado, la ATTN expresó su "más enérgico rechazo a los comentarios de carácter homofóbico y a las expresiones de contenido violento y estigmatizante hacia las diversidades de género" que atribuyó al comunicador.

La organización fue más allá del cuestionamiento puntual a Vilar y apuntó contra el programa en su conjunto.

"Dicho programa es habitual en generar este tipo de discursos de odio, sobre todo a lo referido a situaciones de género", sostuvo el sindicato, que recordó antecedentes de controversias en el ciclo, entre ellos el episodio protagonizado en julio por los panelistas Antonio Maeso y Daniela Bouret.

Los trabajadores señalaron que las manifestaciones cuestionadas no pueden considerarse simples opiniones y advirtieron sobre la responsabilidad de quienes comunican desde una pantalla pública, especialmente cuando entre los espectadores hay niños, niñas y adolescentes.

"Los medios públicos no son patrimonio de intereses particulares ni plataformas para la promoción de prejuicios personales", expresaron.

En el tramo más contundente del comunicado, la ATTN formuló su reclamo: "Exige el levantamiento del aire del programa Buscadores, ante la reiteración de expresiones y conductas que consideramos incompatibles con los principios que deben regir un medio público".

El planteo sindical supone un paso más allá de la posición adoptada inicialmente por las autoridades de Canal 5, que habían reclamado una rectificación pública, pero no anunciado medidas respecto de la continuidad del programa.

Un programa histórico dirigido por Sergio Gorzy

Buscadores es uno de los programas de mayor permanencia en la televisión uruguaya. El ciclo comenzó sus emisiones en 2003 y recientemente alcanzó los 6.000 programas, una marca poco frecuente en la pantalla local.

Se trata de una coproducción dirigida por el periodista deportivo y productor Sergio Gorzy, que se emite tanto por Canal 5 como por VTV. A lo largo de más de dos décadas, el espacio ha abordado temas de actualidad, política, sociedad y espectáculos, con diferentes conductores y panelistas.

El pedido de levantamiento del sindicato pone ahora en cuestión la continuidad de uno de los ciclos más longevos de la televisión nacional, al menos en la pantalla pública.