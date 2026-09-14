Murió un locutor en una radio de Paysandú mientras trabajaba en la transmisión en vivo de un partido de fútbol

El locutor y operador Marcelo "Pucho" Álvarez, de CW 35 Radio Paysandú, falleció este sábado mientras trabajaba en los estudios de la emisora, ubicados en Mac Center Shopping. Según informó Paysandú Online, estaba a cargo de la operación técnica de la transmisión del partido entre Paysandú FC y La Luz, que se disputaba en el Estadio Artigas por la Segunda División Profesional.

De acuerdo con la reconstrucción del portal, sus compañeros advirtieron que algo ocurría cuando comenzaron a tener dificultades para comunicarse con el control central. Álvarez era el único operador que permanecía en los estudios mientras el equipo periodístico cubría el encuentro desde el estadio.

En un primer momento, los inconvenientes que afectaban la salida al aire fueron atribuidos a una falla técnica. Sin embargo, ante la falta de respuesta, Jean Pierre Dutra, quien integraba el equipo de la transmisión, se trasladó hasta la radio para comprobar qué estaba pasando.

El medio sanducero informó que, al llegar, Dutra encontró la puerta principal cerrada desde adentro y tampoco obtuvo respuesta al tocar el timbre. Personal de seguridad del centro comercial intervino y accedió a la emisora por una entrada lateral, comunicada con la sala de conferencias.

Según Paysandú Online, Álvarez fue encontrado inconsciente en el control técnico. Los funcionarios de seguridad iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y emplearon el desfibrilador del establecimiento. Al lugar también concurrieron efectivos policiales y equipos de emergencia médica de SIET y UCEM, pero los intentos de reanimación no lograron salvarle la vida.

El portal también señaló que durante el operativo se dispuso la evacuación preventiva del centro comercial. La presencia de los servicios de emergencia generó incertidumbre entre trabajadores y visitantes, que inicialmente desconocían qué había ocurrido.

Su familia comunicó su fallecimiento a través de un aviso fúnebre publicado en El Telégrafo, bajo su nombre completo, Marcelo David Álvarez Bezmertney. Sus padres, Ernesto Álvarez y Mirta Bezmertney; su hijo, Adrian Álvarez; su hermana y sus sobrinos expresaron su "profundo pesar". El aviso confirmó que el fallecimiento fue el sábado e indicó que el sepelio ya se había realizado.

Su colega Sebastián "Cabeza" González Cano también lo despidió en Facebook, donde compartió una fotografía de Álvarez y recordó los años de trabajo juntos. "Años compartiendo cabina de la 35, transmisiones, grabaciones, jornadas interminables y algunas de ellas inolvidables como aquel Mundial de Sudáfrica 2010", escribió.

"Te fuiste laburando, jornada triste para todos los que te conocimos y compartimos contigo", agregó. En el cierre del mensaje, expresó sus condolencias a la familia, especialmente a su hijo Adrián: "Q. E. P. D. Pucho, buen viaje".

Además de su labor como operador y de su participación en la locución comercial de las transmisiones deportivas, Álvarez había desarrollado una actividad como conductor de programas musicales.

A fines de los años ochenta, por ejemplo, estuvo al frente de Éxitos en CW 35, un ciclo de los sábados en el que abrió un espacio dedicado al grupo sanducero Los Iracundos. Allí invitó a participar a Julio Baccaro, quien tiempo después impulsaría el programa Por siempre Iracundos.

Baccaro recordó aquella experiencia en una entrevista publicada por el portal 20once en 2018. Había conocido a Álvarez mientras realizaba trabajos de electricidad en la emisora y ambos compartían el gusto por la banda sanducera. De esas conversaciones surgió la propuesta de hacer un homenaje dentro del programa. "Él era el conductor y yo llevaba los discos. Así comenzó mi pasión por hacer radio", contó Baccaro, quien situó aquellos comienzos entre 1987 y 1988.

La trayectoria de Álvarez estuvo vinculada a una de las emisoras más antiguas del país. Radio Paysandú cumplió 100 años el 25 de mayo de 2024 y, durante los festejos, presentó sus nuevos estudios en el segundo nivel de Mac Center Shopping. Fue la primera radio del interior y la segunda de Uruguay, según recordó El Telégrafo en su cobertura del centenario.