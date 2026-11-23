Este lunes se realiza la segunda eliminación semanal de Gran Hermano Uruguay, una modalidad que se anunció a través de un comunicado, y que afectará la dinámica de las próximas semanas. Ayer domingo se vivió la primera jornada de eliminaciones dobles del reality de Canal 10, una modalidad que tendrá su segunda definición este lunes y que promete modificar el panorama de la competencia de cara a la elección de los finalistas.

Ayer, durante la gala, conducida por Eduardo "Colo" Gianarelli, el público determinó que la primera eliminada sería Jazmín. De esta forma Melanie y Tai definirán la segunda eliminada de la semana a través del voto telefónico.

La placa de nominados de la semana había quedado integrada por tres de las cuatro mujeres que continúan en competencia. Después de una semana en la que todos los nominados habían sido hombres y que terminó con la salida de Bruno, el escenario cambió por completo: Tai, Jazmín y Melanie quedaron expuestas al voto de los espectadores.

Melanie, Jazmín y Tai, las nominadas del domingo en "Gran Hermano Uruguay". Foto: Captura.

Esteban, que volvió a conseguir el liderazgo semanal, tuvo la posibilidad de modificar la placa y decidió salvar a Jessica. Así, las otras tres participantes quedaron a merced de la decisión del público. Tras la salida de Jazmín, Tai y Melanie son las dos jugadoras que siguen en riesgo de abandonar la casa en la segunda gala de eliminación.

La encuesta de TVShow: ¿quién querés que abandone Gran Hermano Uruguay?

TVShow invita a sus lectores a participar en una nueva encuesta para conocer sus preferencias de cara a la próxima eliminación de Gran Hermano Uruguay. Después de la salida de Jazmín, las opciones para esta segunda definición son Tai y Melanie.

La consulta es independiente de la votación oficial del programa: participar permite expresar una preferencia, pero no suma votos ni modifica el resultado de la eliminación.

Votá en la encuesta y contanos quién querés que abandone la casa este lunes.

Cómo votar en Gran Hermano Uruguay y cuánto cuesta

La votación oficial de Gran Hermano Uruguay es negativa: los televidentes deben elegir al participante que quieren eliminar. Quien reúna la mayor cantidad de votos deberá abandonar la casa.

Para votar por SMS, hay que enviar la palabra VOTO seguida del nombre de la participante nominada al 7020. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido.

También se puede participar a través de la aplicación Pago Después, donde cada voto tiene un costo de 15 pesos, IVA incluido.