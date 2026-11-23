Después de 14 años lejos de su país, Catherine Fulop volvió a pisar Venezuela y vivió uno de esos momentos que difícilmente se olvidan. La actriz regresó a su tierra natal por un compromiso laboral, pero el viaje tenía un motivo mucho más profundo: reencontrarse con su familia y, sobre todo, volver a abrazar a su madre.

La emoción del regreso quedó registrada en un video que compartió en sus historias de Instagram. Allí, la actriz venezolana mostró parte de su llegada y el esperado encuentro con su mamá, a quien no veía desde hacía más de una década. "Qué emoción es volver a mi país", expresó junto a las imágenes.

"Venevisión me invitó a formar parte de un lindo proyecto y no podía estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", escribió Fulop. También destacó la sensación de volver a un lugar que sigue siendo parte de su historia: "Volver a casa tiene una magia muy especial".

Catherine Fulop. Foto: Archivo.

La actriz viajó acompañada por su esposo, Osvaldo Sabatini, y aprovechó la oportunidad para reencontrarse con sus afectos y reconectar con sus raíces. En el mismo mensaje, manifestó su ilusión por volver a ver Venezuela y expresó su esperanza de que lleguen tiempos mejores para el país.

Pero detrás de la alegría también había años de incertidumbre. En una entrevista con el programa argentino Infama, Fulop contó que durante mucho tiempo tuvo miedo de regresar por su postura pública opositora al gobierno de Nicolás Maduro y la posibilidad de ser detenida.

"Llegué al aeropuerto con incertidumbre porque durante muchos años uno sentía un miedo que, por suerte, pude sobrepasar", relató en sus redes sociales. La invitación del canal de televisión fue la oportunidad que necesitaba para dar ese paso.

"Me siento como en paz", resumió sobre lo que significó volver. Y explicó que la distancia le había generado una angustia especial por la situación de su madre, que ya es grande, y por no poder estar cerca de sus hermanas ante cualquier eventualidad.

"Yo sentía que había algo que se había separado. Volver a mi tierra... me siento como en paz. Sentía mucha angustia porque mi mamá estaba acá, ya es grande, y si pasaba algo, yo no podía ayudar a mis hermanas, pero ya está, rompió ese cielo", contó.

Catherine Fulop y su madre en Venezuela. Foto: Instagram @catherinefulopfcspain

El reencuentro también tuvo su cuota de impacto al verla nuevamente. "Ver a mi mamá tan frágil, muy emocionada...", dijo la actriz, que aseguró estar aprovechando cada segundo de esta estadía. "Me lo merecía. Fueron muchos años alzando mi voz por un cambio", agregó al referirse a las razones que habían mantenido postergado el regreso.

Fulop también tuvo palabras de agradecimiento para Sabatini, quien la acompañó en este viaje pese a sus propias reservas. "Hay que hacerle un monumento", dijo sobre su marido, consciente del apoyo que significó para ella. Según contó, él prefería esperar un poco más antes de viajar, pero entendía cuánto necesitaba ella volver a su país.

Sus hijas también vivieron el viaje con sentimientos encontrados. Mientras que la menor estaba asustada y Oriana Sabatini, aunque comprendía la decisión de su madre, también tenía miedo.

Por ahora, Catherine Fulop disfruta de su reencuentro con Venezuela y con los suyos. "Qué bonito es volver, Venezuela te quiero", escribió. Después de 14 años, el abrazo con su madre y la posibilidad de estar nuevamente en casa parecen haber hecho que la espera valiera la pena.