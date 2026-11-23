La periodista Carolina García atraviesa un momento muy especial en su vida personal y profesional. A los 56 años, la conductora de Subrayado Central (Canal 10) culminó sus estudios universitarios y obtuvo el título de licenciada en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. El logro, que despertó numerosas felicitaciones y mensajes de admiración, tuvo este fin de semana su festejo.

La comunicadora reunió a familiares, amigos y compañeros de trabajo en un salón de fiestas ubicado en la zona de El Prado, donde celebró la culminación de una etapa académica que transitó mientras mantenía sus responsabilidades profesionales en televisión.

Entre los invitados estuvo Blanca Rodríguez, actual senadora de la República y antecesora de García en la conducción de Subrayado. La histórica periodista del informativo de Canal 10 compartió una fotografía junto a la flamante licenciada y Claudia Varela, otra exintegrante del noticiero.

Rodríguez acompañó la publicación con un afectuoso "Felicitaciones" y la canción Agradecer e Abraçar, de la cantante brasileña María Bethânia, en una muestra de cariño hacia su excompañera.

Claudia Varela, Carolina García y Blanca Rodríguez.

La celebración también reunió a otras figuras, entre ellas Martín Abreu, Marcelo Scaglia, María Estela Moreno, Emilia Díaz y Magdalena Prado, además de otros compañeros y allegados de la homenajeada.

El festejo significó también un reencuentro entre comunicadores que compartieron distintas etapas de Subrayado, el informativo cuya conducción central asumió García en 2024, luego de la salida de Blanca Rodríguez.

Un título universitario después de los 50

Días atrás, García había recibido una verdadera lluvia de felicitaciones luego de defender exitosamente su tesis de grado en la Facultad de Ciencias Sociales. La periodista compartió en sus redes sociales imágenes del momento y agradeció especialmente a quienes la acompañaron durante su formación.

Una de sus docentes, Laura Recalde, celebró el logro con un mensaje: "De las cosas más bellas que tiene la vida y la docencia es acompañar procesos y siempre aprender con otras. Felicitaciones. Hoy la Udelar gana una gran profesional".

Carolina García es licenciada en Desarrollo.

También su amiga y colega Emilia Díaz destacó la perseverancia de la comunicadora: "Estudiar en la Udelar después de los 50 también se puede y vos lo sostuviste con un compromiso político, ético y epistemológico. Admirable e inspirador".

La productora María Estela Moreno se sumó a las felicitaciones y resaltó la decisión de García de volver a las aulas y asumir un nuevo desafío académico en la madurez.

La Licenciatura en Desarrollo de la Udelar propone una formación interdisciplinaria para comprender los desafíos económicos, sociales, políticos y ambientales de las sociedades y contribuir a la elaboración de propuestas que mejoren la calidad de vida.

La felicidad de Carolina García luego de recibirse de licenciada en Desarrollo por la Udelar.

Para García, el título representa la culminación de años de esfuerzo y una conquista personal que ahora pudo compartir con sus afectos. Después de los abrazos y las felicitaciones en la facultad, llegó el momento de celebrar entre amigos y compañeros de toda una vida.