Temas del día:
    Montevideo, T 24° H 58%
    AirEuropa
    Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
    SUSCRIBIRME AHORA

    ¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
    Suscribite al 50% OFF
    El País TvShow Teatro y Carnaval

    Pablo Fábregas trae a Uruguay "Inestable", un show de comedia que invita a reírse de las miserias humanas

    El referente argentino del stand up presenta "Inestable" en Magnolio Sala, un monólogo sobre el amor, la paternidad y el paso del tiempo, con la risa como refugio.

    El País
    El País
    13/11/2026, 02:14
    Compartir esta noticia
    Agregar EL PAÍS como medio preferido en Google
    Agregar El País en
    Pablo Fabregas en "Inestable".
    Pablo Fabregas en "Inestable".
    Foto: cbarteph

    Hay quienes pasan la vida intentando encontrar el equilibrio emocional. Repiten mantras, alinean chakras, abren registros akáshicos y buscan la fórmula para tener todo bajo control. Para ese juego de equilibristas, el comediante argentino Pablo Fábregas tiene otra teoría.

    “No conozco a una sola persona equilibrada”, dice el comediante en la gacetilla de prensa, lo cual resume bastante bien el espíritu de Inestable, el espectáculo con el que ha recorrido el interior, y presenta hoy, a las 21.00 y 23.00 en Magnolio Sala. Entradas a la venta por Redtickets.

    "Él", la historia real de violencia doméstica que inspiró una novela, una película de Buñuel y ahora una ópera

    Con más de dos décadas de trayectoria, Fábregas es una de las figuras reconocidas del stand up argentino. Comenzó en 2001, escribió y protagonizó numerosos espectáculos que trajo a Uruguay; también compartió durante varios años escenarios con Fernando Sanjiao, en una dupla muy popular. También es guionista y productor, y desde hace más de una década parte de Vuelta y Media, que conduce junto a Sebastián Wainraich y Julieta Pink en radio, y con recortes virales en las redes como “problemas de millonarios”.

    En Inestable, Fabregas recorre eso momentos que marcan la vida: nacer, enamorarse, ser padre, envejecer y hasta morir. Lo hace con experiencias personales: como ser integrante de una familia atípica, enamorarse de quien menos esperaba, la llegada de un hijo, y hasta comenta el plan para organizar sus últimos días. El resultado es un monólogo donde lo autobiográfico se mezcla con situaciones graciosas que nos pasan a todos.

    Pablo Fabregas en "Inestable".
    Pablo Fabregas en "Inestable".
    Foto: cbarteph

    También aparecen celos, inseguridades, malhumor y esa fragilidad que no siempre resulta fácil mostrar. Son contradicciones de la vida cotidiana y que Fábregas toma como punto de partida para construir un monólogo que invita a dejar de perseguir una versión ideal de uno mismo. Porque, si algo plantea Inestable, es que aunque no hay equilibrio para alcanzar ni receta que seguir, siempre existe la posibilidad de reírse de todo eso.

    Relacionadas

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Te puede interesar