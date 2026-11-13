"Él", la historia real de violencia doméstica que inspiró una novela, una película de Buñuel y ahora una ópera

Son solo dos funciones las que tendrá la ópera Él, de las tinieblas a la luz en la Sala Zavala Muniz, en el marco de la tradicional temporada lírica del Teatro Solís.

Hoy y mañana se podrá ver esta propuesta que reúne una historia de amor, violencia doméstica y dolor con el homenaje a una mujer que se animó a contar su propia experiencia: Mercedes Pinto.

Compuesta por la premiada compositora española Laura Vega, esta ópera de cámara toma como punto de partida la novela Él, publicada por Pinto en Montevideo en 1926. El libro llegó al cine de la mano de Luis Buñuel, el thriller Él (está en Youtube) hoy convertido en clásico del cine mexicano y del cual tomó bastante Alfred Hitchcock para Vértigo.

Pero detrás de la historia literaria y cinematográfica hay una experiencia real. La novela de Pinto es autobiográfica y relata los malos tratos que sufrió durante su matrimonio, así como los problemas de salud mental de su esposo, diagnosticado de paranoia en aquella época.

Un siglo después, esos temas continúan. “Creo que ahí está uno de los aspectos interesantes de esta ópera: la vigencia de su temática. No solo aborda la violencia doméstica y hacia la mujer, sino también los trastornos mentales”, dijo Laura Vega de esta producción, su primera ópera en una carrera con más de 80 producciones y galardonada con el Premio Nacional del Música de España.

Laura Vega. Foto: Difusión.

La obra está escrita para septeto: flauta, clarinete, trompeta, violín, violonchelo, percusión y piano. Y la compositora construyó la música como un recorrido emocional que acompaña la trama. Inicia con atmósferas oscuras y tenebrosas; que progresivamente irán cambiando. Entre esos ritmos está el Candombe, que aparece cuando Mercedes Pinto llega a Uruguay, exiliada desde España.