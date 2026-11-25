The New York Times

El Teatro Colón de Buenos Aires anunció que Herman Cornejo, histórico bailarín principal del American Ballet Theatre, será el próximo director de su compañía de ballet, el Ballet Estable del Teatro Colón, en sustitución de Julio Bocca. Cornejo, que se formó en la Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires, será la tercera estrella del Ballet Theatre en dirigir la compañía en los últimos diez años.

Cornejo asumirá su nuevo cargo en agosto, después de ofrecer una última función con el Ballet Theatre como el príncipe Sigfrido en El lago de los cisnes, el 22 de julio.

La invitación para dirigir el Colón fue inesperada, contó Cornejo en una entrevista, aunque desde hacía tiempo alimentaba el deseo de ponerse al frente de una compañía. "Me gustaría pasar al otro lado y dirigir", le dijo en agosto a la crítica de danza argentina Laura Falcoff, cuando se encontraba actuando en Argentina. "Es una idea que me atrae mucho".

Bocca —exbailarín principal del Ballet Theatre, exdirector del Ballet Nacional del Sodre y mentor de Cornejo— había sido contratado para dirigir el Colón apenas dos años atrás. Dejará el cargo en diciembre. Antes de Bocca, la compañía estuvo dirigida por Paloma Herrera, otra estrella del Ballet Theatre, entre 2017 y 2022.

En un video de despedida, filmado en las calles de Buenos Aires, Bocca anunció: “Tomé la decisión de dar un paso al costado de mi cargo en el Teatro Colón. Fueron dos años de mucho trabajo, pero también de mucha alegría. Pudimos mejorar la calidad de nuestras funciones, como nuestro público se merece”.

Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón, señaló en un correo electrónico que “Julio sintió que este era el momento adecuado para cerrar esta etapa y dar paso a una nueva fase”.

La compañía tiene fama de mantener relaciones conflictivas entre sus bailarines y las autoridades. Cuando Bocca asumió la dirección, prometió una serie de reformas que incluían elevar los estándares de calidad, extender las horas de ensayo de los bailarines, aumentar la cantidad de funciones y resolver el problema de la edad jubilatoria.

Como empleados públicos, los bailarines del Colón se jubilan a los 65 años, por lo general mucho después de haber abandonado los escenarios, una situación que dificulta la contratación de nuevos integrantes. A lo largo de los años, muchos jóvenes bailarines argentinos con aspiraciones han dejado el país por falta de oportunidades. Entre ellos están el propio Cornejo, Bocca y Herrera.

Herman Cornejo. Foto: @hermancornejo.

A principios de este año, el Teatro Colón y el Ministerio de Cultura propusieron una medida provisoria que permitiría a los bailarines jubilarse antes. Ahora la iniciativa debe ser considerada por la Legislatura porteña.

Aunque en ocasiones Bocca encontró resistencia entre los bailarines, durante su gestión consiguió varios logros importantes. Entre ellos, aumentar la cantidad de funciones y llevar a la compañía la producción de gran formato de Alicia en el país de las maravillas, de Christopher Wheeldon. También presentó un estreno mundial que tuvo una buena recepción: Principio de Éxtasis, de Goyo Montero, basado en el cuento “El Aleph”, de Jorge Luis Borges. Además, convocó a varias figuras internacionales como artistas invitados, entre ellas Dorothée Gilbert, Tiler Peck y Hugo Marchand.

Cornejo viene dando pasos para prepararse para la dirección. En enero obtuvo un certificado en liderazgo artístico en la Universidad de Nueva York. También fundó una organización sin fines de lucro que produjo su primera obra, Ánima Animal, inspirada en Vaslav Nijinsky y protagonizada por el propio Cornejo, en 2022. En 2025, la pieza realizó una temporada en el Joyce Theater de Nueva York.

Desde hace un año y medio, además, participa en la preparación de bailarines principales y solistas del Ballet Theatre, especialmente en el repertorio clásico, en el que es considerado un modelo de estilo. Varios de los solistas con los que trabajó fueron promovidos recientemente. “Me emocionó muchísimo”, dijo, “y me demostró que realmente disfruto estar del otro lado”.

Herman Cornejo. Foto: @hermancornejo.

Sus planes para la compañía del Colón reflejan ese interés por el desarrollo de los bailarines. “Quiero demostrar que la compañía del Teatro Colón es una de las mejores del mundo, a la altura del propio teatro, que indiscutiblemente es uno de los mejores del mundo”, afirmó. También destacó las fortalezas que ya tiene el elenco, en particular su capacidad para transmitir el drama en las obras narrativas. “Es una compañía muy teatral”, señaló.

Su intención es preservar el núcleo del repertorio clásico de la compañía, pero ampliarlo con nuevos encargos, especialmente a coreógrafos latinoamericanos y argentinos. «Mi visión es crear obras que nazcan en el Teatro Colón, que muestren la identidad argentina y el potencial de los bailarines», explicó. «Quiero abrirles las puertas a los coreógrafos argentinos para que puedan venir y crear allí».

A diferencia de Bocca, que llegó con la misión de reformar la compañía, Cornejo se ve a sí mismo como un aliado de los bailarines. “Quiero que sientan que soy uno de ellos”, dijo, “que no vengo a darles órdenes, sino a ofrecerles algo”.

Y él mismo todavía no piensa dejar de bailar. A partir de enero planea viajar entre Nueva York y Buenos Aires, donde continuará presentándose. “Quiero despedirme de todos esos papeles que me dieron tanto a lo largo de mi vida en la danza”, dijo, “y quiero hacerlo en Argentina, con el público que me vio crecer”.