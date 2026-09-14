Fundación Sophia invita a gala de ballet a beneficio en el Sodre para continuar con su obra social

Otra de sus vías de colaboración, además de la función especial de Coppelia del Ballet Nacional del Sodre en el Auditorio Adela Reta, la organización también impulsa una rifa que se sorteará el 27 de noviembre y tiene importantes premios: dos autos, iphones, viajes, electrodomésticos. La instancia de todo el proceso para la salida a la venta se coordinó con la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

La Fundación Sophia es una organización sin fines de lucro que conforma una red de colegios católicos para una educación innovadora y de calidad. Es impulsada por la Iglesia Católica de Montevideo y abarca 29 instituciones, 15 de la capital y 14 del interior, además de ocho Clubes de Niños. A través de los colegios se concreta una propuesta considerada formal de la que participan 1.200 educadores y abarca a 5.000 alumnos. También existe un planteo informal que se vehiculiza mediante los clubes mencionados y que integran 650 niños.

“A través del desarrollo de distintos proyectos, se promueve a nivel nacional una educación académica y pastoral de calidad para todos los niños y adolescentes”, señaló a El País su directora ejecutiva, Matilde Gil.

Desde sus inicios, la Fundación Sophia diseñó un compromiso innovador de organización y trabajo sostenido en cuatro propuestas: formación académica sólida y de excelencia para el siglo XXI, formación cristiana para toda la familia, gestión educativa eficiente y administración profesional y eficaz.

Matilde Gil, directora ejecutiva de Fundación Sophia.

Con la aplicación de estos ejes, se buscan estrategias y herramientas que se adaptan a las necesidades e identidades de cada colegio. “Hay muchos centros que pudieron resurgir y son referentes pujantes en su barrio, así como hay comunidades que han ido cambiando, el foco es escuchar qué es lo que necesitan”, expresó la entrevistada.

Formas de colaborar

Actualmente hay 2.500 alumnos de distintos colegios que cuentan con padrinazgo. Quienes lo deseen, pueden canalizar su colaboración mediante donaciones económicas con becas de alumnos, mientras que el Ministerio de Economía otorga beneficios fiscales a las empresas que realicen donaciones.

Respecto a la gala de ballet, la Fundación tiene el “elenco Sophia” que integran alumnos de distintos colegios que a fin de año realizan funciones en distintos lugares. “Con la integración de este elenco los chicos logran incorporar distintos valores como trabajo en equipo, disciplina, compromiso y confianza en uno mismo. Tenemos ese espacio de expresión, no solo se forman en el aula sino también en el arte”, indicó Gil.

En cuanto a las líneas maestras para mejorar la propuesta educativa, se ha diseñado junto a la Universidad Católica el Método Sophia para la adquisición de la lectura y la escritura desde los 4 años de edad.

También se han implementado evaluaciones del nivel de lectura y escritura actual, a través de la aplicación del TECLE (Test de Eficacia Lectora), promoviendo la lectura cotidiana y motivada, en todos los niveles. Para monitorear la mejora de la enseñanza de la escritura se está utilizando el TEO (Test de Eficacia Ortográfica), aplicado en todos los colegios, y se están sistematizando las prácticas de escritura en los diversos grados escolares.

Para mejorar el aprendizaje de la Matemática se ha evaluado a los alumnos de 2° de primaria a 3° de ciclo básico con el TECA (Test de Eficacia de Cálculo) y a partir del 2016 se comenzó a implantar progresivamente el método Singapur, y para llevarlo adelante los maestros de la Fundación son capacitados por Marshall Cavendish.

Para fortalecer el aprendizaje del Inglés se firmó un acuerdo con International House, institución, que orientará, supervisará y evaluará el proyecto, la formación de los docentes y la mejora en todos los colegios de la Fundación.

La Fundación destina importantes recursos para apoyar la formación permanente del personal educativo mediante diversos cursos y posgrados en la Universidad Católica, el Instituto Salesiano de Formación y la Vicaría de la Educación del Arzobispado de Montevideo. La tarea evangelizadora de los colegios católicos es una de las razones principales de la existencia de los mismos. Es el espacio privilegiado para dar a conocer a Jesús a los niños, jóvenes y familias que forman parte de cada comunidad educativa, indica la organización en su página web.

Elenco Sophia, la importancia del arte

Para la Fundación, la educación es una propuesta integral. "No se trata solamente de contenidos académicos (lengua, matemática, inglés); queremos que los niños desarrollen talentos, tengan oportunidades, aprendan a trabajar en equipo, puedan expresarse,

escubran sus capacidades", explicó la directora ejecutiva de la Fundación Sophia.

El Elenco Sophia es un espacio de expresión artística de la Fundación. Participan niños de todos los colegios que forman parte de la institución. Los encuentros son todos los sábados y durante todo el año preparan una obra, que se presenta en distintas oportunidades a fin de año.

"El arte genera disciplina, compromiso, perseverancia, creatividad, trabajo en equipo, confianza, expresión", concluyó la entrevistada.

