El Ballet del Sodre y científicos del Instituto Pasteur se unen en un show a beneficio de la lucha contra el cáncer
La propuesta combina música, danza y ciencia en una función el 27 de octubre en el Auditorio Nacional Adela Reta. Todo lo recaudado será destinado a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
El martes 27 de octubre, bailarines del Ballet Nacional del Sodre y la banda «No te preocupes (en realidad hacemos ciencia)», integrada por científicos del Instituto Pasteur de Montevideo, compartirán escenario en una propuesta que combina música, danza y ciencia.
El espectáculo busca abordar una lucha que involucra a toda la sociedad. Todo lo recaudado será destinado a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
La función será a las 19 horas en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta.
Las entradas están a la venta en Tickantel.
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