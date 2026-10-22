El Ballet del Sodre y científicos del Instituto Pasteur se unen en un show a beneficio de la lucha contra el cáncer

El martes 27 de octubre, bailarines del Ballet Nacional del Sodre y la banda «No te preocupes (en realidad hacemos ciencia)», integrada por científicos del Instituto Pasteur de Montevideo, compartirán escenario en una propuesta que combina música, danza y ciencia.

El espectáculo busca abordar una lucha que involucra a toda la sociedad. Todo lo recaudado será destinado a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

La función será a las 19 horas en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta.

Las entradas están a la venta en Tickantel.