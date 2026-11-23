La Sociedad Uruguaya ProÓpera presentará mañana, martes 24, una gala lírica que recorrerá dos tradiciones fundamentales de la opereta europea: la vienesa y la francesa. El concierto, en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, reunirá a la soprano Kospi Bersano, el tenor Iván Vega y el barítono Julián Molinero, acompañados al piano por Susana Frangi, pianista y directora de reconocida trayectoria.

Los cuatro artistas están vinculados al Teatro Colón de Buenos Aires. Bersano, Vega y Molinero se formaron en su Instituto Superior de Arte y han desarrollado carreras que incluyen actuaciones en importantes escenarios argentinos. Frangi, por su parte, debutó como directora en el Colón en 2002 y desde entonces ha dirigido numerosas producciones de ópera y zarzuela en América y Europa.

El programa tendrá dos partes. La primera estará dedicada a Franz Lehár, uno de los grandes nombres de la opereta vienesa, con fragmentos de títulos como La viuda alegre, Paganini y El país de las sonrisas. La segunda viajará a París a través de composiciones de Jacques Offenbach, Reynaldo Hahn y Robert Planquette, con el célebre cancán de Orfeo en los infiernos como cierre.

La gala se inscribe en la nueva etapa de ProÓpera, institución fundada en 1985 por iniciativa de Enrique Iglesias y el cantante lírico Antonio Soto, que retomó sus actividades este año después de un prolongado período de inactividad. En agosto, uno de los hitos de su regreso fue la coproducción con el SODRE de L’elisir d’amore, de Donizetti.

El concierto comenzará en el Auditorio Vaz Ferreira que está en18 de Julio 1790, pegado a la Biblioteca Nacional.