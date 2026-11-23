La argentina Lorena Vega está en todas partes. En los últimos años pasó por algunas de las producciones argentinas más comentadas de las plataformas: ha sido la psicóloga de Griselda Siciliani en Envidiosa, La Zurda de En el barro y se puso en la piel de la temible madre superiora de Cautiva. Son personajes muy distintos entre sí, que le permitieron mostrar registros diferentes y llegar a públicos que quizás no conocían tanto su trabajo.

Pero detrás de esa presencia en las pantallas hay una actriz con más de tres décadas de recorrido y una relación con el teatro que viene de mucho antes de sus apariciones en las series. Actúa, dirige y también escribe. Buena parte de su trayectoria se construyó en proyectos teatrales que eligió por su búsqueda artística y por las posibilidades que le ofrecen para explorar otros lenguajes.

Esa relación con el escenario tiene una nueva escala en Yo, Encarnación Ezcurra, el unipersonal que tendrá función este sábado en Teatro Metro (entradas en Redtickets), y que el año próximo cumplirá diez años en la cartelera porteña. La obra, escrita por Cristina Escofet, recupera la figura de una mujer que tuvo un papel político relevante durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas y que, sin embargo, quedó bastante relegada en los relatos históricos. Vega la interpreta en los últimos momentos de su vida, en un recorrido que combina recuerdos íntimos, episodios personales y acontecimientos políticos.

“Creo que me eligió Encarnación para que pueda interpretar un poco su espíritu en el escenario”, dice Lorena Vega en charla telefónica con El País.

—El unipersonal Yo, Encarnación Ezcurra tiene varios años. ¿Qué te sigue interesando de este personaje después de tanto tiempo interpretarlo?

—La obra va a cumplir diez años el año que viene y este viaje parte un poco de ese festejo. Encarnación es un personaje histórico importante que no ha tenido mucha difusión. Las mujeres en la historia no tienen el mismo lugar que los hombres y, sin embargo, ella fue una mujer muy activa en su momento. Era la pareja de Rosas y estuvo muy cerca de él en el armado político de la época.

Lorena Vega en la obra "Yo, Encarnación Ezcurra". foto: Difusión.

—¿Cómo construiste el personaje a partir de documentos y cartas?

—La obra está muy bien escrita a partir de cartas de Encarnación que existen y se pueden consultar en el Museo Histórico Nacional. Además, estudié con especialistas en el rosismo e historiadoras. También trabajé con la responsable del área de rosismo del museo. Leí y vi películas sobre Rosas, donde, por supuesto, no ponen el foco en Encarnación. Todo eso me ayudó a entenderla y a armar mi propia imagen de ella.

—¿Sentís que algo de Encarnación te acompaña cuando salís del escenario?

—Del personaje salgo enseguida. Para mí está claro lo que es el escenario y lo que es la vida. Pero pienso que los personajes te van nutriendo. De Encarnación podría decirte que algo de su autoridad a veces me posee, sobre todo cuando estoy en roles de conducción, por ejemplo, al dirigir una obra. Entonces me doy cuenta y digo: “Bueno, esto lo aprendí de Encarnación”. Pero no es que quedo en trance después de hacer la función.

—La psicóloga de Envidiosa se convirtió en un personaje muy querido, aunque no habla demasiado. ¿Te imaginabas que iba a generar tanta identificación?

—No, para nada. Trabajé tratando de hacerlo bien y de estar a la altura de las circunstancias. Era un programa encabezado por una actriz megatalentosa y todo el elenco era buenísimo. Tenía un poquito de presión porque mis escenas eran mano a mano con Griselda. Después pasó lo que pasó: la gente me viene a ver en otras cosas y no deja de decirme: “Quiero que seas mi psicóloga”.

Imagen de la serie "Envidiosa". Foto: Alina Schrwarcz /Netflix

—El personaje escucha, observa y habla poco. ¿Cómo trabajaste esos silencios?

—Me parecía que tenía que hablar poco. Originalmente tenía más texto escrito y yo fui sacándole. Algunas cosas las decía Griselda y otras directamente no se decían. El primer director, Gabriel Medina, me dijo: “Aunque no hablen, estoy a tres cámaras y las estoy viendo todo el tiempo a las dos”. Eso fue muy alentador porque me permitía contar sin palabras. Griselda es una actriz muy esponjosa, rápida, que ve todo y tiene mucha reacción. Eso hacía que las escenas fueran muy ricas.

—Después llegó La Zurda, en En el barro, un personaje completamente distinto. ¿Te divierte que el público pueda verte en registros tan opuestos?

—Me parece que es un privilegio que el público pueda ver un arco expresivo tan diverso y que yo haya podido compartir en poco tiempo esas distintas estrategias de composición. Es algo que se me dio y estoy agradecida. Uno trabaja mucho para que eso suceda.

—En Cautiva también construiste una autoridad muy particular con la madre superiora. ¿Cómo se consigue generar esa sensación de amenaza sin levantar la voz?

—Fue muy difícil y justamente ese era el desafío. Había que transmitir terror y autoridad sin ejercer la fuerza física. Tenía que señalar que estaba en un lugar superior, que había una estructura piramidal que había que respetar. La cámara es muy buchona: si hacías fuerza de más, quedaba un cliché; si bajabas mucho el tono, desaparecía la autoridad. No era fácil. Ayudó que tuviéramos bastante tiempo de ensayo previo.

—¿Es más exigente hacer comedia o drama?

—Para mí siempre hay una exigencia. Quizás es más difícil hacer comedia porque tiene bastante expuesto su objetivo y es muy contundente cuando no sucede. Queda muy evidente si funciona o no. También tiene un punto muy sensible: hacer en serio una pavada. Cuando no estás en estado de juego, se le nota a la comedia la idea y, si ves la idea, tampoco te hace reír tanto. El arte de actuar y la ficción son muy complejos, pero fascinantes. Por eso creo que el teatro sigue tan vigente: cumple un rol de enlace, de encuentro y de comunicación entre las subjetividades que es muy importante.

—Después de más de tres décadas de carrera, ¿qué te sigue despertando curiosidad del oficio?

—Siento que conozco algo de esto, pero que hay mucho que no sé. Me da curiosidad cómo seguir creando una historia que interese, cómo encontrar en la actuación algo que no sea resolver, sino encontrarse. Cómo seguir generando lenguaje, un nuevo lenguaje que genere un nuevo espacio. Me parece que es infinito y que hay mucho para hacer. A lo largo de los años fui haciendo trabajos que cambiaban mi rumbo estético. Es una tarea que te da sorpresas y nunca sabés dónde vas a ir a parar.

Lorena Vega en la obra "Yo, Encarnación Ezcurra". Foto: Lucio Bazzalo.

—¿Qué te hace reír como espectadora?

—Lo que más me hace reír es el humor más ácido, el que bordea un lugar un poco más crudo. Pero también puedo encontrarme riendo con un humor muy naif. Lo que me importa es quién lo está haciendo y cómo. Me conmueve el compromiso de alguien con lo que hace. Puedo ver una obra con deficiencias en su factura, pero si veo a un equipo totalmente entregado, que cree en lo que está haciendo, me puede conmover. A veces algo tiene tanto humor que termina haciéndome llorar, pero no por lo humorístico, sino por lo que me conmueve que alguien pueda hacer reír tanto a otra persona. En el teatro pasa lo mismo que en el fútbol: una jugada gloriosa, espontánea o tan bien ensayada que parece un paso de danza, te puede conmover por su belleza.

—¿Hay alguna obra o algún autor con el que tengas pendiente trabajar?

—No tengo una obra en particular, pero sí muchas cosas por hacer y gente con la que me gustaría trabajar. Con el tiempo fui apreciando los clásicos y viendo puestas novedosas, contemporáneas y reversiones que te hacen querer esas obras. Pero siempre me gustó buscar lenguajes, trabajar con nuevos autores, dramaturgia joven y contemporánea. Me interesó especialmente la dramaturgia actual escrita en español, de Argentina, Uruguay, Chile y otros países de la región.