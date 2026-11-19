La fuerza del caballo y la docilidad de la vaca: según el libro oracular I Ching, eso tiene una potra. Cuando Sofía Vitola lo leyó, le gustó el concepto y, luego, decidió tomar “Potra” como nombre artístico. “Alguien me dijo que no lo explique”, dice en diálogo con El País, aunque agrega que también le gusta la fuerza que tiene la palabra.

Este sábado, dará un show íntimo en Inmigrantes para presentar las canciones de su último disco, Bajo la lluvia, en formato acústico. Las entradas están a la venta a traves de Redtickets a 715 pesos.

Hay varios motivos que unen a Vitola con Uruguay. Oriunda de Rosario, Argentina, reconoce las similitudes que ambos lugares comparten. Además, Bajo la lluvia fue grabado en José Ignacio. “Me divertía irme de la ciudad y sacar un poco a todo el mundo de su estructura. Grabamos todos los días mirando al mar”, recuerda. La portada del álbum la muestra a ella en el mar, una foto que también se sacó allí.

Las canciones aluden al desamor, o como ella le dice, “el amor perdedor”, algo que está presente tanto en este álbum como en sus otros dos: Labio inferior y Potra. “Cuando veo series o películas, me divierte y me siento bastante identificada con esa cosa del amor perdedor. Escribí el disco tras una separación y un poco me río del fracaso de que algo ya no funcione”, explica y además sostiene que le conmueve el amor, tanto para bien como para mal.

Este espíritu es el que llevó a una de sus canciones, “Ninja”, a aparecer en un capítulo de la serie de Netflix Envidiosa. No solo sonó, sino que fue cantada por el personaje de Vicky en un karaoke. Además, el episodio se tituló “Ninja del amor”, en referencia a la canción. “Tuve la fortuna de que pongan la canción y que llegue a un montón de personas. Poder tener esa llegada es un regalo”, dice. Además, recuerda que sabía que iba a aparecer la canción, pero no que el nombre del episodio se iba a inspirar en ella.

Otro punto de conexión emocional con Uruguay es que ya se presentó en Inmigrantes años atrás, cuando aún era Paullier y Guaná. “Me parece un lugar muy mítico de Montevideo”, dice. El formato acústico le parece adecuado para las canciones, ya que, según ella, están a flor de piel. La naturaleza del lugar ayuda a esa intimidad que busca Vitola.

“Además, me gusta mucho el público de Montevideo, es muy abierto y respetuoso. Me inspira también mucho respeto porque sé la cultura musical que tienen”, explica. Cita a Fernando Cabrera, a Jorge Drexler, a Rubén Rada, pero particularmente a Gustavo “El Príncipe” Pena. Para el show en Montevideo, dice que tiene ganas, si se anima, de hacer una versión de alguna de sus canciones.

Con la música como vocación, Vitola dice llevarlo a cabo con seriedad y la maternidad, en todo caso, lo potenció y le dio energía. “Tenés que levantarte todos los días de tu vida y decidir seguir haciéndolo. Esto que hago es una elección y realmente es un deseo muy autogestionado”.