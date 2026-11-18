La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más comentados del año. Después de varios años alejada de los escenarios, la cantante volvió a reunirse con sus antiguos compañeros y el grupo inició una gira que agotó entradas y convocó a miles de personas dispuestas a cantar sus grandes éxitos.

Pero el regreso también trajo una exposición que no siempre resultó fácil de llevar. Las críticas en redes sociales, los comentarios sobre su aspecto físico y su desempeño vocal, y las especulaciones sobre la interna de la banda acompañaron esta nueva etapa. Sobre todo eso hablaron los integrantes del grupo en una entrevista con el programa Hoy por Hoy de Cadena Ser.

"Todas las miradas han estado puestas sobre mí. Con los años aprendes a aislarte", contó Montero sobre la atención que recibió desde que se anunció su regreso. La cantante reconoció que los primeros pasos de esta nueva etapa estuvieron acompañados por cierta incertidumbre, pero destacó el respaldo de sus compañeros para atravesar ese momento.

"Los aciertos se multiplican si los vivimos juntos y los disgustos se diluyen", resumió.

Amaia Montero fue noticia la semana pasada porque se cayó en el escenario. Foto: Archivo.

La vuelta tampoco fue sencilla desde lo físico. Después de siete años sin subirse a un escenario con regularidad, el grupo tuvo que recuperar el ritmo de los ensayos y prepararse para una gira de grandes dimensiones. "Lo que sí había es una emoción muy fuerte por volver a los escenarios después de siete años y una emoción muy fuerte por volver con mis compañeros", recordó Amaia.

Ahora, con los conciertos en marcha, asegura que está disfrutando de la experiencia. "Todo ha sido amor, ha sido por el camino del amor, que es por el que yo funciono".

Amaia Montero y las críticas en redes sociales

Uno de los momentos más difíciles de esta vuelta tiene que ver con los videos de sus conciertos que circulan en redes sociales. Algunos fragmentos de sus presentaciones se viralizaron y generaron comentarios sobre su voz y su desempeño en vivo. La cantante reconoció que ese escenario le provoca sufrimiento y frustración.

"Estoy sufriendo mucho. De alguna forma sufres, somos muchas personas las que estamos implicadas en esta gira. Y están diciendo muchas tonterías y eso te genera un sufrimiento, una frustración", expresó en la charla con Cadena Ser.

También cuestionó que se tomen algunos errores puntuales como una representación de todo lo que sucede durante un concierto. "He visto lo que está circulando y lo que está circulando son errores que se cometen en un escenario y en cualquier lado. Pero eso no es todo el concierto", señaló.

Y agregó: "Soy humana, sufro por mí y por todos mis compañeros. No creo que me merezca esto".

La oreja de Van Gogh. Foto: Archivo. Foto: Difusión

El bajista Álvaro Fuentes también se refirió a la circulación de esos registros y puso el foco en la costumbre de grabar los conciertos con el celular. A su entender, esos videos no reflejan necesariamente lo que ocurre durante una presentación ni la experiencia que vive el público.

"Todo eso queda destruido cuando lo grabas. No es representativo de lo que ha ocurrido. Es una pena que con todo lo maravilloso que estamos viviendo se bastardeen estos sentimientos por cosas que no son ciertas", sostuvo.

Los integrantes de La Oreja de Van Gogh también rechazaron los comentarios que sugieren que el resto de la banda se está aprovechando de Amaia con su regreso. Consideraron que esa mirada tiene un componente machista y defendieron el vínculo que mantienen con la cantante. "Esta es la mejor Amaia que he conocido en todos los sentidos", expresaron.