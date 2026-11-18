Montevideo tiene una identidad musical marcada por la diversidad de géneros, tradiciones y expresiones artísticas que atraviesan generaciones. Con el objetivo de celebrar esa riqueza, nace MVD Canta, un nuevo festival independiente que reunirá distintas vertientes de la música popular uruguaya en un mismo escenario.

La primera edición será el miércoles 2 de diciembre, a las 20.00, en la Sala del Museo, con una programación que recorrerá algunos de los géneros más representativos de la cultura montevideana, desde el candombe y el tango hasta la murga canción y la música tropical.

Las entradas para el festival están a la venta a través de Redtickets a 480 pesos.

Entre los artistas convocados estará La Rueda de Candombe, el proyecto que nació en 2024 y propone una reinterpretación del candombe uruguayo a partir del formato de las tradicionales rodas de samba brasileñas.

También contará con la participación especial de Lucila Rada, en una jornada que tendrá lugar en la antesala del Día Nacional del Candombe.

Además, se presentarán Los Mareados, una agrupación que reúne a músicos vinculados al carnaval uruguayo y que lleva más de 30 años de trayectoria.

La grilla incluye a El Alemán junto a su banda, en representación de la murga canción; y Gerardo Nieto, una de las principales figuras de la música tropical uruguaya. La propuesta se completará con la participación de DJ Calientacamas, encargado de abrir la jornada y musicalizar los intervalos entre las distintas presentaciones.

De acuerdo con su organización, MVD Canta busca generar encuentros entre artistas de diversos mundos musicales y sus públicos. El fin es resaltar las tradiciones nacionales y sus expresiones contemporáneas.