Fata Delgado y el legado de Los Fatales: 30 años de éxitos y su reconocimiento especial en el Parlamento

El paso de baile “Bicho bicho” es lenguaje popular en este país. Hubo una época en la que la bailaban niños, jóvenes y adultos. Tampoco pasa de largo la frase: “Antes de ir al baile como pizza muzzarella”. Hasta hoy, que Los Fatales aparezcan en una fiesta es sinónimo de alegría.

Quizás por esto es por lo que, este miércoles, el Parlamento uruguayo reconoció las tres décadas de trayectoria de Fata Delgado junto a Los Fatales. Porque, a través de los pasos de baile, los acordes inconfundibles de algunos de sus mejores éxitos y sus disfraces, tanto en portadas de disco como en Los Fatales para niños, tanto la banda como su líder supieron hacer mover a un país.

Este regalo viene de la mano con el show que van a realizar el domingo 22 de noviembre en el Antel Arena. No solo sonarán las canciones más conocidas, sino que también contarán con 30 invitados especiales que fueron parte de su historia. Las entradas están disponibles en Tickantel desde 950 a 2.450 pesos.

Dos días después del homenaje parlamentario, Delgado está sentado en una silla, detrás de las inmensas consolas de Sondor, para hablar con El País. En ese lugar, grabó los 15 álbumes de Los Fatales y pasó horas de su vida.

“Pienso que debo estar en muchos álbumes de fotos”, dice, en referencia a que en los últimos años, Los Fatales se han dedicado en gran parte a realizar presentaciones en casamientos, fiestas de 15 y eventos privados.

“Siempre le digo a mi banda que podemos no estar bien, pero al momento del show, tenemos que transmitir alegría porque es lo que la gente espera de nosotros”, sostiene.

Sobre su recorrido hasta llegar al reconocimiento por esto, conversó con El País.

—¿Qué recordás de la grabación de Masculino Femenino?

—¡Fa! Que en una madrugada tuvimos que grabar tres temas. No teníamos canciones grabadas y lo precisábamos. Tampoco teníamos el estudio tan a disposición como ahora. En ese momento había que aprovechar una noche. Me acuerdo de esa primera sesión en la que grabamos “Masculino Femenino” y dos temas más, hasta las cinco de la madrugada. Estaba contento de que habíamos empezado a grabar. Sondor me dio la posibilidad de darme un contrato y el estudio. No tenía que pagar horas, que tampoco las podía pagar. Me dieron la posibilidad de cumplir el sueño de grabar un disco de Los Fatales.

—¿No viviste como un riesgo dejar Karibe con K, que estaba consagrada, por algo nuevo?

—Sí, pero me gusta tanto cantar como producir. Tenía ganas de hacer algunas cosas que después hice en Los Fatales: poner candombe y ritmos brasileños. Era un estilo diferente a lo que hacía Karibe con K, si bien somos del mismo género. Fue un riesgo porque tenía trabajo seguro, pero siempre fui arriesgado en todas las cosas que hago.

—¿Qué tanto te ayudó haber comenzado en Carnaval?

—La música tropical está muy ligada al Carnaval porque está ligada al barrio. A los chicos de Karibe los conocía de antes. Miguel Cufós era de la vuelta de mi casa; íbamos a jugar al baby fútbol juntos. Me era familiar entrar a Karibe con K, era parecido a estar en el conjunto de Carnaval: hacer asados y estar siempre juntos. No me costó nada entrar en la música. Me costó, capaz, adaptarme y aprender cosas que no tenía en mi cultura musical, como los ritmos de la salsa. Eso lo aprendí todo en Karibe.

—Antes de cantar, fuiste DJ, debes tener un conocimiento amplio de música. Además, en 1997 grabaron una versión de “No me dejan salir”, de Charly García. ¿Nunca pensaste en cantar en otro género?

—No me desagradaba la idea. Lo que pasa es que Karibe con K me hizo dar a conocer. Cuando empecé con Los Fatales, la gente del género ya sabía quién era. Nunca probé otro género, aunque me hubiera sentido cómodo porque me gusta. Pero ahora ya pasó tanto tiempo, que domino bastante este terreno. Me gustaría seguir agregándole cosas a Los Fatales, lo voy probando siempre a ensayo y error.

—¿Y qué expectativas tenías?

—Estaba con toda la energía de querer hacer cosas que me gustaban. En lo que menos pensaba era en la plata. Se fue dando porque si la pegás, te llaman, te contratan y vas ganando dinero. Pero no es lo primero. Yo hago esto porque me apasiona. He estado adentro del estudio 15 o 20 horas y parecen cuatro. Si una persona que no está en la música quiere sacar una banda solo por ganar bien, no le sale.

—Tuvieron éxito con las infancias, ¿te sorprendió?

—Sí, hicimos Los fatales para niños durante 17 años, todas las vacaciones de julio. Voy a cumpleaños de 60 o 70 y hay gente que me dice: “Pa, yo llevaba a mis hijos de chicos, ahora tienen 25 años”. Y los llevaba a Los Fatales para niños». Eso también me ha ayudado a que la gente me vea. Y la televisión también. Tuve muchos programas de televisión. La gente me tiene presente. Si no me conoce de la tele, me conoce de Los Fatales o de Karibe. Es una acumulación de tiempo de estar siempre activo, de nunca haber parado.

—¿Cómo se te ocurrió hacer Los Fatales para niños?

—Fue una prueba. Veía que los padres me preguntaban a dónde podían llevar a los hijos a ver a Los Fatales. Y ahí salió, porque yo les decía que a un baile no iban a ir. Fue una experiencia en el Notariado, donde entraban 300 personas. Tuvimos que hacer tres funciones. Entonces fuimos pasando a teatros con más capacidad y a hacer giras por todos los teatros del interior. Fuimos piratas, cowboys y de todo.

Fata Delgado. Foto: Leonardo Maine.

—¿Qué significa para vos el reconocimiento que realizaron en el Parlamento?

—Pedro Jisdonian me dijo que quería hacer una propuesta porque nos lo merecíamos. Él es más joven que yo y su generación es la que bailó con Los Fatales en la discoteca. Le dije: “Si lo proponés y me invitan, voy”. Después salió mejor de lo que yo pensaba. De hecho, fui con mi familia y no sabía bien en dónde estaba metido. No sabía que en el Parlamento iban a leer la historia de Los Fatales en cinco minutos y por qué se merecían un reconocimiento. Tener un vínculo con la alegría de una persona no es poca cosa, porque la gente tiene sus problemas y sus necesidades, pero yo no veo los problemas cuando voy a tocar, porque están ahí con el chip de divertirse. Creo que olvidan las penas en ese momento.

—Más allá de Los Fatales, ¿no te parece que está bueno que la música tropical sea reconocida en el Parlamento?

—Sí, claro. Hay un apoyo mayor que en otras épocas. Era impensado que el Parlamento pudiera proponer que algún artista de música tropical tuviera un reconocimiento. Sí lo tuvieron artistas de folclore, actores y de otros palos.

—Los Fatales va a hacer un show en el Antel Arena. El género ha crecido en los últimos años.

—Yo siempre agradezco a la generación que vino después de Los Fatales: la de Denis Elías, Bermúdez, Los Negroni, y ni que hablar de Luana, La Nueva Escuela. Es lo que mantiene a la plena activa.

Fata Delgado. Foto: Leonardo Maine.

—¿Cómo estás viviendo este hito de la banda?

—Ensayando mucho. Se está viviendo algo lindo, que es reencontrarnos con gente que estuvo en Los Fatales en otras épocas. A veces les digo a los invitados que quiero que toquen un tema y me dicen que se lo saben de memoria porque estuvieron tocándolo cinco años seguidos. Entonces es lindo vernos más grandes y con más responsabilidades.

—En cierto momento, tuviste que poner límites y horarios para cuidarte.

—A todos nos gusta levantarnos de mañana y dormirnos temprano. Hace más de 15 años que empecé con el plan de acostarme después de que termina la última fiesta. Pasás por cinco o seis lugares en una noche. Adentro del lugar hace calor, afuera hace mucho frío. Eso desgasta la salud de la persona. Y no es lo mismo cuando tenía 40 años que ahora, que estoy por cumplir 60. Yo pienso en cómo quiero estar dentro de 20 años, si Dios me da salud y vida. No quiero estar todo mal; quiero tener ganas de disfrutar la jubilación de tanto que ahorré.

—¿Te vas a jubilar?

—De cantar no creo. Capaz que haré menos cuando sea más grande, o haré un teatro cada tanto. Va a depender de cómo esté mi vida. Pero sí, voy a seguir en esto porque me gusta. Capaz que produciré a algún otro artista, no sé, porque también tengo los medios para hacerlo. Pero no lo pienso ahora.

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—Si tuvieras al Fata del 96 en frente, ¿qué le dirías?

—¡Fuá¡ ¡Una cantidad de cosas! Que no pierda la pasión, porque esto se mantiene vivo por eso. Yo nunca perdí la pasión, tengo las mismas ganas de ir a grabar un tema que cuando empecé. También le diría que aprenda a decir que no porque ganás mucho. Yo decía a todo que sí y la pasaba mal a veces, me estresaba por cosas, me encariñaba con personas que no vivían esto igual que yo. Yo tomo esto como un trabajo. Le diría: “Hacé la tuya y, si el otro no te sigue la cabeza, buscá a alguien más”.