Los Fatales anuncian show con 30 invitados para celebrar sus 30 años: fecha, lugar y precios de las entradas

Tal como había anunciado Fata Delgado en En Clave País, el programa de streaming de El País, Los Fatales celebrarán sus 30 años con su concierto en el Antel Arena. La cita será el domingo 22 de noviembre y la producción estará a cargo de Piano Piano.

El músico había adelantado la fecha el 24 de agosto. Un mes después de aquella entrevista, se conocen los detalles de la venta de entradas: este lunes 28 a las 12.00 se lanzará la preventa para clientes de Pronto, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 30 a la misma hora.

Los precios irán de 950 a 2450 pesos y los ingresos se podrán comprar en Tickantel.

Delgado prepara un espectáculo con 30 invitados, entre músicos que fueron parte de la historia de Los Fatales y artistas del exterior. En la charla con En Clave País anticipó algunos nombres, como Lito Díaz, integrante de la primera época del grupo, y antiguos compañeros de Karibe con K. También habló de sumar artistas argentinos con los que proyectaba grabar nuevas colaboraciones.

“Va a ser una cosa linda. Muchas cosas ya las tengo en la computadora y otras las tengo acá adentro para empezar a desarrollarlas”, contó entonces sobre los preparativos del concierto.

El aniversario remite a los comienzos de Los Fatales, que en 1996 publicaron Masculino Femenino y se hicieron un lugar en la música tropical uruguaya. Tres décadas después, el festejo en el estadio reunirá a Delgado con músicos que lo acompañaron en diferentes momentos de ese recorrido.

Durante la entrevista también reflexionó sobre la continuidad del grupo. “Mantenerse es lo más difícil de todo esto”, aseguró. Para el cantante, la permanencia se explica por el trabajo y la búsqueda constante de nuevas estrategias. Ese vínculo con el público atraviesa generaciones: la banda sigue tocando en fiestas de 15 y en casamientos de quienes crecieron con sus canciones.