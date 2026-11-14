Germán Medina: el show en el Teatro de Verano, el vínculo con Lucía Rodríguez y su charla con Rafa Villanueva

En una charla de café, Germán Medina se muestra más allá del personaje que el público conoce de la televisión: no tiene pruritos a la hora de hablar de sus inseguridades, de los desafíos de hacer reír en distintos escenarios y de cómo los cambios personales también transforman el humor.

El comediante repasa el camino que lo llevó de dejar un trabajo de oficina a convertirse en una de las figuras más convocantes del teatro, recuerda las situaciones insólitas que vivió en eventos privados y cuenta cómo logró construir una relación laboral y familiar con la actriz Lucía Rodríguez tras la separación. También analiza la química con Leo Pacella en Caraduras , recuerda la charla que tuvo con Rafa Villanueva antes del debut del ciclo, y adelanta detalles de Catarsis, el ambicioso espectáculo que presentará el próximo 21 de noviembre en el Teatro de Verano.

-¿Cómo es la preparación para desembarcar con un unipersonal en un escenario de las dimensiones del Teatro de Verano, como hacés el próximo 21 de noviembre con el show Catarsis?

-Hacer un Teatro de Verano es distinto por el tamaño del lugar y por los nervios. Estoy ansioso, contento y agradecido, pero uno siempre se pregunta qué puede estar faltando. Es un espacio pensado más para la música que para el stand up. En los teatros habituales ya está la estructura técnica armada y uno se adapta; acá tenés que nutrir el escenario desde cero con luces, sonido y todo lo que se te ocurra. He hecho pocas cosas de esta escala, así que es todo aprendizaje.

-¿La escala del Ramón Collazo te exige ofrecer un despliegue extra respecto a tus shows anteriores?

-Sin duda. Incluso el ingreso al escenario va a ser poco convencional, con una sorpresa que tiene que ver con las cosas que hago en televisión. Por ejemplo, una vez en el Antel Arena entré colgado a treinta y pico de metros. Fue una locura hecha con profesionales, pero tenía que bajar y volver a subir, y el día de la función me dio tanto miedo que suspendí la subida. En el Teatro de Verano, por el tamaño y el lugar, también va a haber cosas que no se hacen habitualmente en una sala chica. Va a haber muchas sorpresas e invitados especiales.

-Si mirás hacia atrás, ¿cuáles identificás como los grandes mojones que te llevaron a este presente de tanta masividad?

-Dejar mi trabajo de oficina fue un quiebre indudable, porque ahí empezás a profesionalizar lo que te gusta. Cuando te ponés a escribir en tu casa, grabás, empezás a cobrar una entrada, pasa a ser una tarea profesional. Después tuve una suerte enorme en la televisión: debuté con gente muy talentosa, como la producción de Kubrick y el canal, que me dijeron “queremos que hagas lo mismo que ya venías haciendo”. Soy bastante obsesivo con mi laburo, pero fue suerte porque me podría haber tocado un formato que no tuviera nada que ver conmigo. También fue clave lo que hice con Lucía (Rodríguez), que es una gran compañera y conductora, con Maxi (de la Cruz), que es un amigo y un talentoso, y la posibilidad del espacio en Las cosas en su sitio (Radio Sarandí).

Medina forma parte de los programas Caraduras y Verdaderos Culpables en Canal 12. Estefania Leal/Archivo El Pais

-Alguna vez mencionaste que los eventos privados son el terreno más difícil para un comediante. ¿Por qué?

-Porque la predisposición del público es un porcentaje altísimo de la efectividad humorística, y en un evento privado llegás de visitante a un lugar donde muchas veces nadie te espera. Te miran con cara de “¿este muchacho qué vino a hacer acá?”. Capaz te contrató alguien para el cumpleaños de la hermana y la hermana no quería ningún show; la gente está comiendo o charlando. En el teatro la gente ya pagó la entrada, dejó a los hijos y fue dispuesta a pasarla bien. Yo soy muy inseguro, aunque nadie me crea cuando lo cuento, y en los eventos sufría pensando si se iban a reír o no.

-¿Tenés alguna anécdota puntual de haber sentido ese rigor?

-De entrar a una fiesta con un parlante en la mano y escuchar a la homenajeada preguntar a viva voz: “¿Qué es esto? ¿Qué me trajiste, mamá?”. O decir “¡Buenas noches, feliz cumpleaños, Alberto!” y que Alberto se levante y se vaya del lugar, mientras yo tenía que seguir 40 minutos más. En una fiesta la gente está en su casa, pasa la tía con la pascualina, los niños corren, uno va al baño. Tenés que ser más animador que comediante y adaptarte vos al público. Sin duda es un entrenamiento que te curte.

-A medida que ganás popularidad y masividad, ¿sentís que tenés que regularte más con los temas que tocás o cuidar más la imagen?

-No necesariamente por una cuestión de masividad, sino porque uno crece como ser humano y hay cosas que te dejan de causar gracia. Me considero mejor padre de lo que fui hace unos años y trato de seguir mejorando; con el humor pasa lo mismo. Yo me he reído de cosas que hacía antes y hoy ya no me divierten, y seguramente dentro de unos años me pase con lo que hago ahora. Si hoy me ves en un boliche under para 100 personas o en televisión para 80.000, vas a ver exactamente lo mismo.

-Jugás con representar una suerte de estereotipo de la clase popular, ¿no te deja de identificar ese personaje a medida que te empieza a ir muy bien en lo tuyo?

-Es un paso de comedia. Cuando Maxi jode con que tiene tres helicópteros, humorísticamente a mí me toca cuestionárselo desde el lugar del ciudadano común. Él tiene un talento único para reírse de sí mismo desde la fama o lo económico, que es muy difícil de hacer bien. Y yo siempre jodí con la palabra “terraja” porque me divierte y me representa desde un lugar intrínseco, pero no es un tema económico. El que me conoce sabe que soy así y no voy a dejar de mencionarlo.

Germán Medina en el Teatro de Verano. federicamph

-¿Sos gracioso fuera de escena y lejos de las cámaras?

-Habría que preguntarle a mi familia. Hay una distancia grande entre el escenario y la vida cotidiana, por suerte, porque si no sería un tonto. Igual trato de usar el humor como herramienta para ponerle onda a lo cotidiano, y tengo un gran partenaire que es mi hijo; los niños de hoy tienen unas salidas mucho más graciosas que las nuestras. Pero la vida real pasa por mi casa, no por andar haciendo payasadas todo el día. A veces me cruzan en la farmacia y me reclaman: “Estabas con cara seria”. ¡Y sí, tengo la cara de vivir!

-¿Cómo fue transitar la separación personal de Lucía Rodríguez mientras seguían trabajando juntos?

-Lucía es una comediante espectacular y una gran compañera. Eso coincidió con que éramos pareja y lo utilizábamos para nuestro laburo. Llevábamos esa pareja de la vida real a los espectáculos de una forma muy honesta. Después, a nivel personal, a veces las parejas no funcionan, pero un tiempo más tarde trabajamos juntos en Trato hecho -que incluso ahora se está repitiendo al aire- y fue una experiencia maravillosa. Hoy formamos un gran equipo familiar con Mateo, vamos a ser familia toda la vida y siento un enorme respeto laboral y personal porque es la madre de mi hijo. Es una persona muy importante en mi vida.

-¿Siempre pudieron procesarlo de ese modo? Uno imagina que no debe ser fácil trabajar mano a mano con la persona de la que te estás separando.

-Cada uno tendrá su experiencia; la nuestra fue la de una pareja convencional que se separa en la vida real por diferentes cuestiones, pero en ningún caso noté que lo laboral se volviera algo negativo. La pasamos bien trabajado juntos. Somos gente grande y supimos separar los tantos.

-La gente te sigue asociando mucho con el Carnaval, aunque tu pasaje fue acotado. ¿Cómo recordás esa etapa?

-Como algo muy intenso y maravilloso. El Carnaval representa a muchísima gente más allá de lo artístico y el público es muy cariñoso. A mi hijo de nueve años, que creció viendo a su madre y también a mí en el Carnaval, la gente todavía se lo recuerda. Pero es un ritmo bravo: hacés 130 o 150 actuaciones en 40 días. Yo soy muy obsesivo con los detalles de mis shows y en febrero tenés que estar al cien por ciento todas las noches, yendo de un tablado a otro con públicos totalmente distintos. Te curte muchísimo, pero hoy priorizo las vacaciones de verano con mi hijo; por ahora no me imagino volviendo.

-Caraduras es de los programas más vistos de Canal 12, ¿cuál es la clave para haber logrado esa química con Leo Pacella?

-Él es lo más grande que hay; para mí ya era una referencia humorística clara antes de trabajar juntos. La clave es que entendemos que somos los dos juntos: no importa quién hace el chiste o quién tiene el remate, si uno propone, el otro se tira de cabeza. Yo siempre le digo: “Con vos voy a donde sea”. Cuando se prende la cámara nosotros vamos a divertirnos y después hay un trabajo de edición enorme que también es fundamental.

-El ciclo tuvo el desafío de llenar el lugar que había dejado Súbete a mi moto de Rafa Villanueva, ¿sintieron el peso de esa mochila?

-Es ineludible que íbamos en el mismo horario que iba Rafa. Cuando arrancamos el programa le escribimos. Lo charlamos con él, que es un divino, nos tiró tremenda buena onda y nos deseó suerte. Lo hablamos entre todos con la producción de Kubrick y salimos a hacer lo nuestro.