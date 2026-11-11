Homenaje en el Parlamento a Fata Delgado por 30 años de Los Fatales: aplausos, emoción y un abrazo de Cosse

Fabián "Fata" Delgado vivió este miércoles una jornada cargada de emoción. El cantante y líder de Los Fatales fue homenajeado en la Cámara de Diputados por los 30 años de trayectoria de la banda, una de las más populares y reconocidas de la música tropical uruguaya.

El reconocimiento se realizó por iniciativa del diputado nacionalista Pedro Jisdonian, quien dedicó parte de la media hora previa a la sesión ordinaria a destacar el aporte del grupo a la cultura popular uruguaya y su capacidad para acompañar a varias generaciones con canciones que se convirtieron en verdaderos himnos de las fiestas.

Desde las barras del recinto, Fata siguió con visible emoción las palabras del legislador, acompañado por familiares y amigos que también participaron de la ceremonia. El reconocimiento se cerró con un aplauso generalizado de los presentes.

La vicepresidenta Carolina Cosse, que observó el homenaje desde la barra sentada al lado del músico, lo felicitó con un afectuoso abrazo por el reconocimiento a su trayectoria.

Durante su intervención, Jisdonian destacó que Los Fatales han logrado trascender las fronteras sociales y generacionales, convirtiéndose en parte de la memoria afectiva de miles de uruguayos.

"Personas que los escucharon en su fiesta de 15 vuelven a encontrarse años después en su casamiento", expresó el diputado, al destacar la presencia de la banda en momentos significativos de la vida de su público.

También recordó que detrás de las tres décadas de éxitos existe una historia de esfuerzo, ensayos, grabaciones, viajes y actuaciones que permitió consolidar un proyecto musical de enorme popularidad.

"Son 30 años de escenarios, de ensayos, de grabaciones, de innumerables viajes y actuaciones alrededor del mundo, que no se construyen solamente con talento. Se construyen con trabajo, con responsabilidad, con pasión y fundamentalmente con respeto por el público", señaló.

El legislador mencionó además los reconocimientos obtenidos por la banda, entre ellos premios Graffiti, discos de oro y doble platino, así como su papel en la difusión de la música uruguaya fuera de fronteras.

Fata Delgado y Pedro Jisdonian.

"Gracias por transformar nuestra música, por unir generaciones y por acompañarnos en tantos momentos importantes. Gracias por llevar nuestra alegría más allá de las fronteras", expresó Jisdonian sobre el final de su intervención.

Y concluyó: "Gracias, sobre todo, por demostrar que la música también puede ser encuentro y unidad, familia y felicidad compartida. Felices 30 años, Fatales".

"La alegría es ver a la gente feliz"

A la salida del homenaje, Fata Delgado compartió algunas reflexiones sobre su extensa trayectoria y la fórmula que le permitió mantenerse vigente durante tres décadas.

"No es fácil darle alegría a la gente, pero es algo que me nace", aseguró el cantante, quien también expresó su agradecimiento a los músicos que lo acompañaron a lo largo de los años.

El artista recordó sus comienzos laborales, cuando todavía alternaba su vocación musical con el oficio de peluquero.

"En un momento hacía las dos cosas a la vez y me fui para el lado de cantar", contó sobre aquella decisión que terminaría marcando su destino profesional.

Jorge Lenoble y Fata Delgado

Con su habitual sentido del humor, Fata también compartió una anécdota que refleja la cantidad de celebraciones que ha animado durante su carrera: "Me contrató uno para cuatro bodas diferentes, con mujeres distintas", reveló entre risas.

Más allá de las anécdotas, el músico resumió en una frase el espíritu que ha guiado su carrera: "La alegría es ver a la gente feliz".

El homenaje parlamentario llega en un momento especialmente significativo para Los Fatales, que se preparan para celebrar sus tres décadas de historia con un gran concierto en el Antel Arena, previsto para el próximo 22 de noviembre.

