Sentada frente a su computadora, con los auriculares puestos, Cecilia de los Santos escucha una y otra vez las canciones de Mariana Ingold. Se concentra en la posibilidad de traducir ese universo. Se pierde entre los recovecos rítmicos y armónicos. Se empeña en decodificar los misterios ocultos que hay entre tanta simpleza y tanta hondura. Transcribe mensajes. Quizás sonríe, pero sobre todo, llora: escucha y llora.

Si tuviera que resumir su último año, De los Santos —cantante, arregladora, directora del coro Panambí— contaría esa escena. Es la secuencia que más se ha repetido desde que comenzó a trabajar en los arreglos corales para Crisálida, el proyecto y espectáculo que Panambí y Mariana Ingold, una de las compositoras fundamentales de la música popular uruguaya, presentarán el 25 de noviembre en El Galpón, con entradas agotadas (no descartan repetirlo) y la certeza de que algo poderoso ha sucedido.

Tras cerrar el proceso de Bitácora, su disco debut, el coro de mujeres Panambí, que nació en 2016 y cuenta con más de 40 voces y percusión, empezó a fantasear con la posibilidad de sumergirse en el repertorio de una autora local. “El nombre de Mariana fue la primera idea que surgió y fue la que quedó. No hubo otra. Nada le compitió”, dice De los Santos en charla con El País.

Así, a pura intuición, se sumergieron en un cancionero ancho en el que conviven el candombe, los compases singulares, las armonías vocales sofisticadas y una poesía luminosa que —tanto en sus discos solistas como en sus temas para niños— habla de lo humano desde un lugar muy propio. Investigaron, experimentaron y en algún punto dieron el paso: fueron a buscarla a Maldonado, donde Ingold lleva años abocada a dar clases en la zona y a un camino espiritual en conexión con la naturaleza.

De tocar en vivo, casi nada: en los últimos años Ingold registra haber acompañado a la murga Contrafarsa como invitada en un solo tema, y hace pocos días participó del Festival Música de la Tierra. “Hace muchos años que estoy en la cueva. Nunca me interesó mucho la noche, y ahora menos”, confiesa en videollamada con El País.

Pero cuando las Panambí se acercaron, le contaron su deseo de reinterpretar su obra y le compartieron la idea de armar un espectáculo conjunto para agregar otra capa de sentido, Mariana aceptó lo que hoy define como “un regalazo”. Sabe que podría ser la abuela de varias de las integrantes de este coro, y algo hay. Puestas una al lado de la otra en la pantalla de una computadora, con tantos años de diferencia, Cecilia de los Santos y Mariana Ingold tienen casi la misma forma de mirar y de reír, el mismo código de humor, una energía que por un rato hace creer que son, en verdad, una familia.

En algún momento, Ingold dirá: “Estas gurisas tienen algo en común, pero también son muy distintas, cada una de una estrella diferente. Veníamos todas en la misma nave, y ahí está la riqueza de este encuentro. Va más allá de lo musical. De esto estoy segura”.

Mariana Ingold en un ensayo con Panambí. Foto: Alina Viera

“Crisálida” es el estado previo a la adultez en la metamorfosis de una mariposa; “panambí” es, justamente, “mariposa” en la lengua guaraní. En este caso, la metamorfosis de la música de Ingold es entendida como un legado en movimiento, que toma del pasado para construir futuro. Ahí está el fuego que avivó toda esta historia.

“Estamos en una época de homogeneización, en donde todo es parecido a todo, y si alguien descubre una fórmula para el éxito parece que vamos todos para ahí, siguiendo ciertos pasos, ciertos tips”, reflexiona De los Santos. “Y creo que como generación empezamos a sentir la necesidad de construir nuestras referencias no solamente con lo que nos trae el algoritmo, que ya no implica hacer un esfuerzo por formar una manera de escuchar o un gusto sobre la música. Es ofrecerle una resistencia a eso y decir: me estoy haciendo un montón de preguntas respecto a dónde estoy parada, a por qué estoy eligiendo esto, y quiero construir mi manera de sentir”.

De allí se desprende la inquietud de construir referentes mujeres: buscarlas, ponerlas en valor, resaltar que lo que pasa con ellas está ligado a lo que viene después. “Sentimos que pertenecemos a algo que ya pasó, que ahora nos atraviesa a nosotras y que va a seguir atravesando nuevas generaciones”, explica De los Santos, que sintetiza la conexión con la música de Ingold en estos versos de “Tu voz, mi voz”: “Una música nos llega a alegrar el corazón / Es la música de todos, tu voz con mi voz (...) Hoy nos trae la esperanza, hoy nos llena de emoción / Se lleva todas las penas, se lleva el dolor”.

<a href="https://marianaingold.bandcamp.com/album/t">Tá de Mariana Ingold, Osvaldo Fattoruso y Leonardo Amuedo</a>

Ingold, que no tiene Instagram en su celular, colgó toda su música en la plataforma Bandcamp para que cualquiera pueda encontrarla de manera libre y vive por fuera de los algoritmos, también fue una joven que necesitó mirar para atrás. Sus estudios con Coriún Aharonián decantaron de alguna forma en Travesía, el trío que formó con Estela Magnone y Mayra Hugo, fue pionero en los grupos uruguayos de mujeres y se nutrió mucho de la tradición coral.

En el proceso de Crisálida —porque esto nunca fue sobre el espectáculo, sino sobre el camino—, las Travesía volvieron a encontrarse y a cantar abrazadas sobre uno de esos arreglos que Cecilia de los Santos escribió. “Lo más lindo fue la interacción con esta generación apreciando y honrando a estas tres mujeres que aparecieron un día en un ambiente bastante masculino”, dice Ingold, que no ve el tiempo como algo lineal sino que siente que todo —lo de antes, lo de ahora— convive en simultáneo.

Habla de Travesía y siente que está ahí. Habla de aquellos niños con los que supo grabar hace más de 30 años, hoy padres de los chicos que integran el coro infantil que las acompañará el 25, y siente que está de nuevo ahí. Habla de conocerse a sí misma a través de lo que hizo Panambí: de conocer su trabajo rítmico e instrumental a través de la mirada de otras que son de otro tiempo y sin embargo la leen, la escuchan, la ven. El 25 habrá más de 80 personas transitando el escenario de El Galpón. Todas distintas y a la vez todas en una misma frecuencia, en órbita alrededor de un pedazo clave de la música uruguaya.