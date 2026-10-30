Música de la Tierra: el festival que une música y conciencia ambiental celebra sus 15 años en Montevideo

Desde 2011, el festival Música de la Tierra evoluciona; se realizó en distintos lugares y ha convocado a numerosos artistas. Sin embargo, su objetivo fue siempre el mismo: difundir e impulsar el cuidado del Medio Ambiente.

La primera edición fue en Jacksonville, pero también realizaron otras en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), el Parque Roosevelt y en 2024 en el Teatro Solís. En ese momento, Diego Barnabé, el director del festival, recalcó la importancia de que se haga en la ciudad y, en particular, en un lugar tan emblemático de Montevideo: “El festival tiene un vínculo muy especial con el patrimonio, no solo con el inmaterial y cultural a través de las músicas, sino también con el patrimonio histórico y arquitectónico”, le dijo a El País. “Por eso, la elección del Solís no es casual”.

Ahora, en diálogo con El País, la directora y fundadora del festival, Moriana Peyrou, explicó que, luego de la pandemia, decidieron cambiar para que el festival fuera disfrutado “por otros públicos en distintos territorios”.

Este año, será en Parque de la Amistad, ubicado en Villa Dolores, mañana y el domingo desde el mediodía a las 10 de la noche. Las entradas están en Redtickets: el abono de los dos días cuesta 1.480 pesos y el de un día individual 880 pesos.

“El festival tiene la misión de trabajar temas vinculados a la Tierra, entonces nos parece muy importante hablar de estos temas en donde están los mayores problemas, que es en los lugares céntricos”, explica Peyrou. Eso hace que, por ejemplo, quienes vayan se puedan llegar en bicicleta, transporte público o incluso compartan autos, “pero que se genere la noción de que es posible” hacerse cargo de los impactos generados.

Habrá alrededor de 50 talleres sobre este tema durante el festival. Por ejemplo, mañana a las 13.00 y el domingo a las 14.30 en la Sala Jirafera se realizará uno de residuos orgánicos, en el que se enseñará a reconocer los restos que se generan en el hogar y a mejorar su clasificación. También hay sobre aves, diseño sostenible y pueblos originarios.

En el plano artístico, la grilla de los dos días incluye a nombre de la región en dos escenarios. Mañana, en el escenario Parque, comenzará el Dúo Karma de Cuba a las 14.00, seguirá Sara Sabah a las 17.00 y el evento central será Roberta Sá, la cantante brasilera. A las 21.00 cerrará Mamba percusión. En el escenario Lago, las presentaciones comenzarán a las 15.00, con Cecilia de los Santos y Sebastián Macchi. A las 16.00, será el turno de Carlos Aguirre y Nicolás Ibarburu. Los brasileros Vitor, Kleiton y Kledir se presentarán a las 18.00 y Malena Muyala junto a Ana Prada cerrarán a las 20.00.

Recital de Patricia Kramer y Ana Prada en acto de cierre de campaña politica del Frente Amplio camion al Balotaje 2019, frente a la Plaza de la Bandera en Florida, ND 20191120, foto Marcelo Bonjour - Archivo El Pais Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

El domingo, el escenario Parque recibirá a Encanto al Alma a las 14.00, a Fernando Cabrera junto a Bolsa de naylon en la rama del árbol a las 17.00, a Marta Gómez, de Colombia, a las 19.00 y nuevamente a Mamba percusión a las 21.00. En el escenario Lago, se presentarán Mariana Ingold a las 15.00, Edu “Pitufo” Lombardo junto a Pablo “Pinocho” Routin a las 16.00, Catherine Vergnes a las 18.00 y finalmente, Coralinas a las 20.00.

Peyrou, la directora del festival, sostiene que, desde el principio, se convocó a diferentes artistas de Uruguay, Brasil y Argentina. “Somos una región musical más que un solo país. Más allá de que tenemos nuestras particularidades, nuestra identidad y raíces, lo cierto es que las músicas no conocen fronteras y hay una milonga en Uruguay, pero también en Argentina y Brasil, con sus matices”, explica. Ahora, extendieron aún más las posibilidades, ya que “está todo cada vez más integrado”.

En ese sentido, no es casualidad que la edición sea un tributo a la amistad. “Nos parece que era importante en este mundo tan mediado por lo digital. Hoy tenemos amigos en las redes, pero es importante poner en valor el vínculo de la amistad de cuerpo presente, el contacto y la mirada con el otro”, afirma. A su vez, anuncia sorpresas en cuanto a los cruces artísticos.

También habrá una amplia oferta gastronómica, que no solo contempla la diversidad de precios, sino que también tiene en cuenta a aquellos que llevan una alimentación vegana, vegetariana o con otras restricciones alimenticias.

Catherine Vergnes, cantautora. Foto: Juan Manuel Ramos.

La programación del festival está en la web del festival, pero esta edición también trae novedades: hay una aplicación de celular en la que cada usuario puede armar su menú y también tener su propia agenda de actividades. Podrá marcar los festivales en los que está interesado y los shows que quiere ver.

En esa misma línea, van a trabajar con una herramienta que se lanzó hace un mes: VIRA. Se trata de un proyecto apoyado por la ANII y que permite medir con presición y en tiempo real varias métricas, como los residuos que se generan, el gasto de agua y la movilidad. No solo tiene que ver con lo ambiental, sino que también tiene una mirada de triple impacto, que mide qué pasa con el género o la inclusión y las audiencias.

“La idea es hacerlo cada vez mejor y entender más las cosas, aprender edición a edición”, argumenta Peyrou.

La Intendencia de Montevideo cedió el espacio y brindó apoyo con el armado de los escenarios. A su vez, el festival ha trabajado en los últimos meses con Jorge Repetto, director de la Unidad Villa Dolores, y su equipo para cuidar varios aspectos del lugar, como la vida animal que vive allí. “Todavía hay animales, entonces estuvimos trabajando con veterinarios y pensando en dónde hacerlo con relación al sonido y la iluminación para encontrar la mejor alternativa”, concluye.