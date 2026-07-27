Festival Música de la Tierra celebra sus 15 años en el Parque Villa Dolores: horarios, artistas y entradas

El festival Música de la Tierra celebra 15 años con una edición que rendirá tributo a la amistad este 31 de octubre y 1 de noviembre, de 12.00 a 22.00, en el Parque Villa Dolores.

La primera edición fue en 2011, y es realizado de forma cooperativa por CreaTierra. Su objetivo es ser un encuentro entre arte, ambiente y comunidad.

Durante las dos jornadas habrá 16 conciertos, distintas charlas, talleres y actividades infantiles, como también una oferta gastronómica y un mercado con emprendimientos.

Las entradas están disponibles en RedTickets. Para los dos días cuestan 1.080 pesos y las individuales 680 pesos. Los menores de 12 años entran gratis.

La grilla incluye músicos de distintas partes de la región, como Brasil, Cuba, Argentina y Colombia. El sábado se presentarán Roberta Sá, Malena Muyala en conjunto con Ana Prada, Vitor Kleiton y Kledir Ramil, Carlos Aguirre junto a Nicolás Ibarburu, el Dúo Karma y Cecilia de los Santos con Sebastián Macchi.

El domingo estarán Marta Gómez, Fernando Cabrera con Bolsa de nylon en la rama del árbol, Catherine Vergnes, Mariana Ingold, “Pitufo”Lombardo junto a “Pinocho” Routin, Encanto al Alma y Coralinas.

El proyecto inició en Jacksonville, y ha recorrido lugares como el Auditorio Nacional del Sodre, el Parque Rooselvelt, el Teatro Solís y el Museo Atchugarry.